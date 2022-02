Barça Mercato : Inter, Brozovic proche de signer son contrat !

Publié par Thomas le 18 février 2022 à 14:35

Afin de renforcer son entrejeu, le Barça a fait de Marcelo Brozovic sa priorité. Après de longues négociations, le dossier serait proche de se boucler.

Barça Mercato : Brozovic a pris sa décision

À quelques mois de la fin de son contrat à l’Inter Milan, Marcelo Brozovic est lorgné par les plus grands clubs d’Europe, dont le FC Barcelone qui a fait de sa signature cet été, sa priorité au milieu de terrain. Vivement pointé du doigt cette saison, le milieu de terrain du Barça et notamment le poste de sentinelle fait figure de point faible ces derniers mois, incarné notamment par un Sergio Busquets en pleine agonie. Véritable sensation cette saison chez les Nerazzurri, l’international croate laissait toujours planer le doute sur son avenir. En contact direct avec les dirigeants barcelonais ces derniers mois, le joueur de 29 ans a enfin pris sa décision, et elle ne devrait pas plaire aux supporters Catalans.

Comme l’avance Matteo Moretto sur Twitter ce vendredi, Marcelo Brozovic a décidé de prolonger son aventure à l’Inter, malgré un fort intérêt du Barça. " Des mois de négociations, des contacts, des incertitudes, des offres de l’étranger, surtout du FC Barcelone qui a essayé sérieusement de l’enrôler. Mais finalement l’Inter est dans l’étape finale pour renouveler Brozovic. Le club était optimiste il y a quelques temps, désormais l’optimisme s’est converti en réalité ", a annoncé le journaliste espagnol. Une déconvenue de taille pour les Blaugranas qui plaçaient beaucoup d’espoir dans le dossier menant au croate, néanmoins le club espagnol pourrait se rattraper chez le rival milanais cet été.

Franck Kessié, nouvel objectif des Blaugranas

Autre joueur en fin de contrat cet été, l’international ivoirien Franck Kessié est aussi entré dans la short-list du Barça ces dernières semaines. En concurrence avec le PSG et des clubs anglais sur le dossier, les Blaugranas se sont rapprochés du milieu de terrain milanais depuis décembre, comme l’indiquait cette semaine Fabrizio Romano sur Twitter. Si le joueur de 25 ans n’a toujours pas décidé de son avenir, il semble quasi acté que ce dernier ne prolongera pas son aventure chez les Rossoneri, de quoi entretenir l'espoir pour le FC Barcelone.