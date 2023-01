FC Barcelone Mercato : Un milieu de l'Inter Milan veut signer au Barça

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2023 à 17:00

Bien placé dans la course au titre cette saison, le FC Barcelone pourrait se renforcer avec le renfort d'un maître à jouer de l'Inter Milan.

Le FC Barcelone entame la deuxième partie de saison ce soir avec un déplacement en Coupe du Roi face à Ceuta. Les Blaugranas sont désormais favoris dans la course au titre dans le championnat d’Espagne après leur succès en Supercoupe. Le titre de champion d’Espagne échappe au Barça depuis 2019 et les Catalans souhaiteraient se renforcer pour mettre toutes les chances de leurs côté. Dans le même temps, le FC Barcelone est sous la menace d’une interdiction de recrutement de a Liga pour non-respect du fair-play financier. Dans cette optique, les dirigeants du Barça sont à la recherche de solutions alternatives pour apporter une plus-value à l’effectif de Xavi.

Cette semaine, les Blaugranas auraient commencé à négocier avec l’Inter Milan en vue d’un échange entre Marcelo Brozovic et Franck Kessié. L’international ivoirien ne rentre plus dans les plans de Xavi et le FC Barcelone ne fermera pas la porte à un départ cet hiver. Selon les informations de Mundo Deportivo, les deux clubs discutent pour finaliser cette échange avant le 31 janvier. Le Barça et l’Inter Milan devront également convaincre les joueurs pour boucler ce dossier. L’arrivée de Marcelo Brozovic pourrait donner un nouvel élan au FC Barcelone dans cette deuxième partie de saison grâce à sa qualité technique et sa vision de jeu.

FC Barcelone Mercato : Marcelo Brozovic souhaite venir au Barça

L’international croate est une cible de longue date pour le Barça. L’été dernier, les Blaugranas faisaient partie des candidats pour l’accueillir avant sa prolongation avec l’Inter Milan. Selon les informations de Gerard Romero, le FC Barcelone serait parvenu à inverser la tendance et à convaincre Marcelo Brozovic de rejoindre la Catalogne. L’échange entre le Barça et l’Inter Milan serait en bonne voie, l’unique obstacle pourrait être la volonté de Franck Kessié. L’international ivoirien doit s’entretenir avec Xavi cette semaine, l’ancien capitaine de l'AC Milan prendra sa décision à l’issue de cette réunion.