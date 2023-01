FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare un deal marquant avec l'Inter

Publié par Thomas G. le 17 janvier 2023 à 11:50

Tout juste vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone pourrait s'attacher les services d'un génie de l'Inter Milan cet hiver.

Auréolé d’un premier titre, cette saison, le FC Barcelone est désormais le favori pour le titre de champion d’Espagne. Après leur victoire 3-1 face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, les Blaugranas semblent armés pour remporter leur première Liga depuis 2019. Les dirigeants du Barça aimeraient renforcer l’effectif de Xavi pour parvenir à cet objectif. Malgré la menace qui plane autour du FC Barcelone, les Blaugranas cherchent des solutions pour recruter lors du mercato hivernal. Le Barça pourrait ainsi faire des prêts avec ou sans option d’achat et des échanges pour renforcer l’effectif de Xavi en janvier.

Selon les informations de Marca, le FC Barcelone serait intéressé par un échange entre l’international croate Marcelo Brozovic et le milieu ivoirien Franck Kessié. Xavi apprécie le profil du maître à jouer de l’Inter Milan et l’entraîneur espagnol aurait validé cette piste ces derniers jours. Le FC Barcelone pourrait donc passer à l’action dans les prochains jours pour finaliser un accord avec l’Inter Milan. Les Blaugranas ont d’ores et déjà commencé à négocier avec leurs homologues intéristes en vue d’un échange entre les deux milieux de terrain. Le Barça pourrait donc faire un nouveau gros coup après sa victoire en Supercoupe d’Espagne.

FC Barcelone Mercato : Le Barça attend la décision de Franck Kessié

Le FC Barcelone veut recruter Marcelo Brozovic cet hiver et les Blaugranas ne comptent plus sur Franck Kessié. L’international ivoirien serait la clé dans ce dossier. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les deux clubs attendraient la décision de l’ancien capitaine de l'AC Milan pour finaliser la transaction.

Franck Kessié pourrait faire son retour à Milan, six mois après son départ vers le FC Barcelone. Reste à savoir si l’ancien capitaine de l’AC Milan acceptera de signer chez l’ennemi de toujours. L’objectif des dirigeants du Barça serait de convaincre Franck Kessié d’accepter la proposition de l’Inter Milan.