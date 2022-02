Barça Mercato : Signature imminente pour Marcelo Brozovic !

Publié par Thomas le 21 février 2022 à 16:55

Dans sa volonté de renforcer son milieu de terrain cet été, le Barça a jeté son dévolu sur Marcelo Brozovic de l'Inter Milan.

Barça Mercato : Brozovic va prolonger à l’Inter

Gros coup dur pour le FC Barcelone. Longtemps à la recherche de renforts de poids pour son milieu de terrain, le club catalan a vu l’une de ses pistes prioritaires tomber à l’eau ce lundi. Avec la baisse de régime de Sergio Busquets ces derniers mois, le Barça prospectait partout en Europe pour débusquer un milieu défensif en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Après plusieurs pistes, les dirigeants blaugranas ont porté leur intérêt sur l’international croate Marcelo Brozovic, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Une situation contractuelle qui avait placé le joueur de l’Inter Milan au sommet de la short-list de Xavi Hernandez.

Seulement, si le Barça maintenait des contacts intéressants avec Brozovic, l’Inter Milan travaillait de son côté à prolonger son homme fort de l’entrejeu, des efforts importants qui se seraient concrétisés ce lundi. Comme l’avance Fabrizio Romano en exclusivité sur Twitter, le joueur de 29 ans va signer aujourd’hui son nouveau contrat avec les Nerazzurri.

Un accord total a été trouvé entre le Croate et sa direction. Une officialisation qui devrait arriver dans les prochains jours, le temps que le club finalise les derniers papiers de la prolongation. " L’Inter n’annoncera pas la prolongation de Marcelo Brozovic ces prochaines heures – cela prend du temps pour l’annonce officielle et pour finaliser l’administratif, comme c’était le cas avec Barella et Lautaro Martinez ", explique le journaliste italien avant d’annoncer que la prolongation sera " jusqu’en juin 2026 ".

La piste Kessié toujours active pour le Barça

Si l’échec Brozovic est un petit coup de massue pour Barcelone, l’entité catalane garde tout de même un plan B, en la personne de Franck Kessié. L’international ivoirien, contrairement à son homologue croate, ne prolongera pas son bail dans son club de l’AC Milan et sera donc libre de s’engager là où il le souhaite à la fin de la saison. Face à des concurrents comme le PSG ou Tottenham, le Barça pourrait tirer son épingle du jeu cet été, en proposant un projet sportif plus convaincant.