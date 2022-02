RC Lens : Trois absences dans le groupe du RCL contre Lyon

Publié par Ange A. le 19 février 2022 à 03:35

Le RC Lens joue gros ce samedi avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Franck Haise a convoqué 20 Sang et Or pour ce choc.

Course à l’Europe, le RC Lens face à l’obstacle lyonnais

Après trois revers de rang, le Racing Club de Lens a renoué avec le succès lors de la dernière journée. Le RC Lens a signé une victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-2). Fort de cette performance, le RCL va tenter d’enchaîner ce samedi avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre s’annonce cruciale dans la course à l’Europe pour les deux équipes. Vainqueur de Nice (3e) lors de sa dernière sortie, l’OL pointe à la septième place de Ligue 1 Uber Eats. Quant aux Sang et Or, ils occupent la 8e position avec un seul point de retard sur leur prochain adversaire. Le vainqueur de cette affiche pourrait faire un pas de plus vers une qualification européenne. Pour ce choc, Franck Haise devra composer avec 20 joueurs.

Trois absences à Lens contre Lyon

L’entraîneur du RC Lens a convoqué 20 joueurs pour la réception de Lyon. Jean-Louis Leca et sa doublure Wuilker Farinez font partie des joueurs sélectionnés. Idem pour le très courtisé Seko Fofana, le capitaine du RC Lens. Yannick Cahuzac signe son retour dans le groupe. Le défenseur lensois est de retour après sa suspension contre Bordeaux. Trois joueurs manquent néanmoins à l’appel pour cette rencontre comptant pour la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Touché à un genou, Corentin Jean est toujours à l’infirmerie tandis que Jonathan Gradit et Wesley Saïd poursuivent leur reprise. Lors de leur dernière confrontation, Lens s’était incliné contre Lyon (2-1) au Groupama Stadium. C’est donc avec un esprit revanchard que Franck Haise et ses poulains attendent les Gones.

Le groupe de Lens contre Lyon

Farinez, Leca - Medina, Danso, Wooh, Clauss, Machado, Haïdara, Louveau - Berg, Fofana, Cahuzac, Pereira Da Costa, Doucouré, Frankowski, Kakuta - Sotoca, Ganago, Kalimuendo, Baldé.