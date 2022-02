OM Mercato : Cette confidence de taille de Bakambu après sa venue

Publié par Ange A. le 19 février 2022 à 06:05

Cédric Bakambu est revenu sur sa signature à l’Olympique de Marseille. L’attaquant congolais s’est notamment livré sur son intégration.

Les vérités de Cédric Bakambu sur le vestiaire de Marseille

Dans le besoin d’un nouveau renfort offensif, l’Olympique de Marseille est allé chercher un nouvel attaquant cet hiver. Libre depuis la fin de son contrat au Beijing Guoan, Cédric Bakambu a débarqué à l’OM en tant qu’agent libre. Il s’est engagé avec le club provençal jusqu’en 2024. En marge de la rencontre entre Marseille et Clermont ce dimanche, le nouvel attaquant marseillais s’est livré sur son adaptation. L’ancien de Villarreal a notamment livré son sentiment sur le vestiaire. Il partage une grande surprise tant il estimait que son intégration aurait été plus compliquée avec ses nouveaux partenaires. « Je m’attendais à pire car j’appréhendais un peu mais j’ai été très bien accueilli. Les automatismes viennent petit à petit mais je suis encore nouveau. De l’extérieur, l’OM c’est un gros club et je m’attendais à un vestiaire plus froid », a confié le polyvalent attaquant en conférence de presse.

Des débuts enchanteurs avec l’OM

Malgré plusieurs mois à l’arrêt, Cédric Bakambu n’aura pas eu besoin de temps d’adaptation. Le Congolais a levé les doutes sur son état physique dès les premiers jours. Le joueur de 30 ans a d’ailleurs ouvert son compteur but avec l’Olympique de Marseille deux minutes seulement après sa première apparition sous la tunique olympienne contre le RC Lens. L’international congolais compte aujourd’hui six matchs avec Marseille, dont deux titularisations, pour deux buts. L’ancien Sochalien s’épanouit dans son nouveau club et est prêt à s’adapter à n’importe quel système proposé par Jorge Sampaoli. « Peu importe où m’utilise le coach, je serai à 100 % », a-t-il lâché. Reste maintenant à savoir s’il sera lancé d’entrée par son entraîneur contre le promu ce dimanche.