OM Mercato : La mise au point de Cédric Bakambu après ses propos

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 18:37

Ancien buteur de l’ OM, évoluant à l’Olympiakos, Cédric Bakambu fait parler de lui. Il est revenu sur sa sortie fracassante envers Pablo Longoria.

Son aventure à l’ OM n’aura duré qu’une seule demi-saison. Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, après un exil de trois ans en Chine, Cédric Bakambu espérait se relancer sous les couleurs marseillaises. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. L’attaquant n’a eu le temps d’enfiler le maillot marseillais qu’à 24 reprises, toutes compétitions confondues, avant de s'en aller. Huit mois après son arrivée dans la cité marseillaise, le joueur de 31 ans a fait ses valises afin de s’engager en faveur de l’Olympiakos.

Mercato OM : Pablo Longoria tempère ses propos sur Longoria

Dans une longue interview accordée à la chaîne Twitch de Zack Nani, Cédric Bakambu est revenu sur les circonstances de son départ prématuré de l’Olympique de Marseille. S’il ne souhaitait pas changer de club, l’ancien attaquant de Villarreal a révélé comment les dirigeants marseillais ont exercé de nombreux coups de pression pour le pousser vers la sortie. « À l’entraînement, je jouais arrière gauche ou arrière droit, alors que je suis attaquant ! Je ne me plaignais pas, car il y avait aussi Bamba (un temps mis à l’écart du groupe, ndlr) et c’était encore plus compliqué que moi. C’était un truc de fou », a-t-il déclaré, fustigeant au passage le management de la direction de l’ OM.

Cette sortie médiatique a rapidement suscité une polémique dans la cité phocéenne. Mais le principal concerné a tenu à calmer le jeu après sa déclaration fracassante. Via une story Instagram, Cédric Bakambu assure qu’il n’est pas rancunier envers la direction de l' OM et son président Pablo Longoria. « Es-tu en froid avec Longoria ? Jamais. C’est comme ça le football. C’est malheureux, mais c’est le jeu. Rien de personnel », a-t-il posté le réseau social, assurant que « cela n’enlève rien au respect pour Longoria et son parcours ». Ses mots semblent plus apaisés envers les dirigeants marseillais.