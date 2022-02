OM Mercato : Un buteur de Serie A lâche un message à Longoria

Publié par Ange A. le 20 février 2022 à 08:03

Ciblé par l’ OM ces derniers mois, Gerard Deulofeu n’a pas quitté l’Udinese cet hiver. L’attaquant affiche un souhait pour son avenir.

Des chances pour l’ OM dans le dossier Deulofeu ?

Malgré les importantes signatures enregistrées à Marseille ces derniers mois, Jorge Sampaoli en réclame encore. Le technicien argentin souhaite davantage étoffer son effectif. Sur le plan offensif, alors que l’avenir de Milik reste vague, Pablo Longoria a lorgné du côté de la Serie A ces derniers mois. Le profil de Gerard Deulofeu n’a pas laissé le président marseillais indifférent. Mais le dirigeant olympien a été refroidi par les exigences de l’Udinese. Le club italien n’attendrait pas moins de 20 millions d’euros pour son joueur formé à La Masia. Retenu par son club, l’ancien Blaugrana s’est exprmé sur son avenir. Il ne compte pas mettre long feu dans le Frioul.

Deulofeu rêve grand pour son futur

L’attaquant de 27 ans souhaite rejoindre un club huppé dans l’avenir. « L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avant », a d’abord indiqué l’international espagnol (4 sélections/1 but) dans un entretien à Panenka.

Pour réaliser son rêve, le joueur courtisé par l’Olympique de Marseille pose une doléance à son entraîneur concernant son temps de jeu. « Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur », a-t-il conclu. Recruté en provenance de Watford en janvier 2021, Deulofeu est encore lié à l’Udinese jusqu’en 2024. Il compte six buts et une passe décisive en 21 apparitions cette saison.