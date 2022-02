Barça Mercato : C’est fait, Laporta boucle un joli deal à 0€

Publié par Ange A. le 20 février 2022 à 11:05

À la demande de Xavi Hernandez, la direction du Barça devrait prochainement officialiser la prolongation du contrat d’un milieu.

Une nouvelle prolongation dans les tuyaux au Barça

Alors que plusieurs noms sont associés au FC Barcelone, Xavi Hernandez fait confiance à certains de ses cadres. En fin de contrat au Barça cet été, Sergi Roberto est au cœur de nombreuses rumeurs. Pas aidé par ses pépins physiques, le milieu catalan est jusqu’ici annoncé sur le départ. Touché à l’ischio, il n’a joué de 9 matchs cette saison pour deux buts et une passe décisive. Mais d’après Nicolo Schira, le polyvalent milieu de 30 ans ne quittera pas son club formateur. Le journaliste italien assure que les discussions entre l’international ibère et sa direction ont abouti. Le milieu de terrain devrait rempiler pour deux saisons, soit jusqu’en 2024. Une officialisation du FC Barcelone reste attendue pour confirmer cette tendance.

Après Roberto, trois autres signatures au programme

Le dossier Sergi Roberto bouclé, le FC Barcelone cherche également à blinder trois autres pépites. Nicolo Schira révèle que le Barça souhaite prolonger les contrats de Gavi, Ronald Araujo et Nico Gonzalez. Au terme de cette saison, il ne reste plus qu’un an de contrat au jeune milieu de terrain blaugrana. Du haut de ses 17 ans, il a déjà passé un cap chez les Catalans. L’adolescent a joué 28 matchs avec les A cette saison, dont 22 comme titulaire. Il totalise deux buts et trois passes décisives sur la campagne en cours. Comme avec Pedri et Fati, les dirigeants catalans souhaitent inclure une clause libératoire d’un milliard d’euros en cas de prolongation de son crack.

Comme Gavi, Ronald Araujo est encore lié au FC Barcelone jusqu’en 2023. La direction du Barça voudrait le prolonger pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Idem pour le milieu Nico Gonzalez dont le contrat expire en 2024.