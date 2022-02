OL Mercato : Romain Faivre accepte un énorme défi avec Lyon

Publié par Ange A. le 20 février 2022 à 11:35

Nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais, Romain Faivre accepté un défi après le match nul entre l’ OL et le RC Lens dimanche (1-1).

Romain Faivre défie Thierry Henry après OL - Lens

L’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à aligner un deuxième succès de rang après sa victoire contre Nice (2-0). L’ OL n’a ramené qu’un point de Bollaert samedi contre le RC Lens. Les Gones ont concédé l’ouverture du score sur un but de Jonathan Clauss (13e). Les poulains de Peter Bosz sont revenus au score avant la mi-temps par Tino Kadewere (44e). Contre les Sang et Or, Romain Faivre signait sa troisième apparition avec Lyon. L’attaquant arrivé de Brest ne s’est pas encore montré décisif sous ses nouvelles couleurs. Après la rencontre, il a accepté de relever un challenge proposé par Thierry Henry, consultant chez Prime Video.

L’objectif de Faivre avec Lyon

Admiratif de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Thierry Henry lui a lancé un défi pour le reste de la saison. « Je veux te fixer un petit objectif, six passes et six buts jusqu’à la fin de la saison », a déclaré l’ancien buteur des Gones. Pour le consultant, Romain Faivre doit se montrer davantage efficace avec l’ OL. « C’est un joueur qui est intelligent. Il sait jouer entre les lignes. Il sait rentrer et ne pas rechigner le travail. Il défend et il attaque aussi. Mais maintenant, il faut être efficace », a-t-il indiqué.

Avant sa signature à Lyon, Romain Faivre a réalisé une bonne première moitié de saison avec le Stade Brestois. Le milieu offensif comptait 8 buts et 6 passes décisives en 22 matchs avec le SB29. Avec ces prouesses, le joueur passé par Monaco a tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais. La direction des Gones a claqué 15 millions d’euros pour s’attacher ses services jusqu’en 2026.