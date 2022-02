Real Madrid Mercato : Une star de Man City se rapproche du Real

Publié par Thomas le 21 février 2022 à 10:55

Désireux de révolutionner son effectif cet été, le Real Madrid pourrait réaliser une superbe opération du côté de Manchester City.

Real Madrid Mercato : Bernardo Silva chez les Merengues cet été ?

Pas de doute, le Real sera bien l’équipe frisson du prochain mercato estival. Plutôt discret l’été dernier en termes de signatures, Florentino Pérez compte offrir un souffle nouveau à son effectif, offrant une porte de sortie à certains indésirables mais aussi et surtout, en recrutant des tops joueurs à tous les postes. Si Kylian Mbappé obnubile les dirigeants merengues depuis de longs mois, ces derniers pourraient également frapper un coup énorme en Angleterre cet été.

À en croire le média italien Calciomercato, le Real Madrid pourrait se voir offrir rapidement les services de Bernardo Silva, sensation à Manchester City cette saison. L’international portugais pourrait quitter l’actuel leader de Premier League pour rallier la Liga, un championnat qu’il convoite depuis des années. D’après la source, le milieu offensif "rêve" de jouer dans l’équipe de Carlo Ancelotti et attendrait un pas des Blancos pour quitter le navire mancunien.

L’été dernier déjà, Bernardo Silva avait pour projet de rejoindre la Liga, chez le rival madrilène de l’Atlético, avec qui il échangeait régulièrement. Si le transfert n’avait finalement pas abouti, l’envie du joueur de rejoindre l’Espagne n’a fait qu’augmenter, et ce, malgré un rôle prépondérant sous les ordres de Pep Guardiola cette saison.

Guardiola sait qu’il ne pourra retenir son joyau

Si Man City cartonne cette saison en championnat et en Ligue des Champions, le club anglais pourrait voir plusieurs de ses forces vives faire leurs valises cet été, et cela, Pep Guardiola en a conscience. En décembre dernier, l’entraîneur catalan avait confirmé les envies de départ de son joyau portugais. " Il veut expérimenter d’autres pays, d’autres championnats, d’autres chalenges pour lui. C’est normal, compréhensible. Ça n’est pas arrivé cet été, dieu merci. On peut profiter de lui plus longtemps ", avait-il déclaré en conférence de presse. Pour rappel, Silva est également apparu sur les tablettes de clubs italiens et du Paris Saint-Germain ces derniers mois.

Le Real pense à remplacer son duo Kroos-Modric

Si le secteur offensif reste l’une des priorités de Florentino Pérez cet été, avec notamment les pistes Mbappé et Haaland, l’entrejeu madrilène devrait également connaître du mouvement. Avec une moyenne d’âge de 32 ans, le trio Modric-Kroos-Casemiro vit ses dernières saisons au haut niveau, raison pour laquelle le Real Madrid cherche des forces plus jeunes dans ce secteur de jeu. Après Eduardo Camavinga, recruté l’été dernier, les Merengues devraient passer à l’action pour un milieu offensif, avec la piste Pogba en stand-by, Madrid pourrait alors activer la piste Bernardo Silva.