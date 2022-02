FC Nantes Mercato : Domenech se rapproche d'une grande sélection !

Publié par Thomas le 21 février 2022 à 17:55

Après son passage chaotique au FC Nantes la saison passée, Raymond Domenech serait proche de reprendre du service à la tête d'une sélection.

FC Nantes Mercato : Domenech en négociation avec l’Algérie

Coup de tonnerre chez les Fennecs ! Après une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) désastreuse, la fédération algérienne pourrait prochainement engager un certain Raymond Domenech. D'après les informations de la Gazette du Fennec, l’ancien entraîneur de l’Equipe de France et du FC Nantes serait à un pas de rallier l’Algérie mais pas en tant que sélectionneur. Selon le média algérien, il s’agirait d’une arrivée au poste de Directeur technique national (DTN), une fonction assurée par Ameur Chafik jusqu’au 13 février dernier, date où ce dernier avait été limogé par sa direction.

Malgré ses passages mouvementés en Equipe de France (2004-2010), marqué par le fiasco de la coupe du Monde en Afrique du Sud, ou encore plus récemment au FC Nantes (viré après un bilan de 4 défaites et 4 nuls), Raymond Domenech semble donc avoir conquis la sélection algérienne, qui opère en interne un certain changement au niveau de l’organigramme. La source précise que des discussions importantes ont lieu entre la fédération et le coach depuis le départ de Chakif et que celles-ci se révéleraient concluantes. Si la fédération algérienne de football (FAF) a pour principe de procéder à un appel à candidature, elle aurait finalement changé d’avis, en entamant des pourparlers avec l’ancien coach des Bleus.

Un choix qui interroge

Si le rapprochement entre les Fennecs et Raymond Domenech a de quoi surprendre sur le plan sportif, il crée également le débat en interne d’un point de vue financier. Comme le rappelle le média à l’origine de l’information, une arrivée de l’entraîneur français combinée à des exigences salariales élevées rend dubitatif une partie du staff algérien. Aux antipodes des 600 000 dinars touchés par Ameur Chakif (3 800 euros), Domenech pourrait coûter une vraie fortune à la FAF en cas d’arrivée.