LOSC : Le plan de Jocelyn Gourvennec pour battre Chelsea !

Publié par Timothée Jean le 22 février 2022 à 01:20

Le LOSC affronte mardi Chelsea en 8es de finale de la Ligue des champions. Le coach lillois a un plan pour créer la surprise face au tenant du titre.

Le LOSC parviendra-t-il à réliser l'exploit face à Chelsea ? Ce mardi soir, le club nordiste se déplace sur la pelouse de Stamford Bridge pour y affronter les Blues. Un rendez-vous européen qui semble déséquilibré entre le tenant du titre de la Ligue des Champion et champion de France en titre. Pourtant, les Lillois comptent jouer crânement leur chance contre les hommes de Thomas Tuchel.

Le LOSC ne se présentera pas en victime résignée à Londres. Pour Jocelyn Gourvennec, les Dogues ont les ressources nécessaires pour obtenir un résultat sur la pelouse de Chelsea, même si cela semble très compliqué. « Tout est une question d’état d’esprit. On doit aborder ce rendez-vous en étant léger. Le job, on l’a fait en déjouant les pronostics et en finissant premiers en phase de groupe. Là c’est du bonus », a-t-il déclaré devant une interview accordée au journal Le Parisien.

Errements défensifs interdits face à Chelsea

L’entraîneur lillois a donc élaboré un système de jeu censé permettre aux Dogues de déjouer les pronostics face aux Blues de Chelsea. Jocelyn Gourvennec s’attend à voir une équipe lilloise très compacte en défense et très efficace en attaque, profitant des failles du champion en titre. « On est une équipe un peu poil à gratter, avec des joueurs aimant enfiler la peau de l’outsider. Dans cette configuration de match, on donne souvent le meilleur de nous-même. Il faudra s’en souvenir. La moindre erreur ne pardonnera pas. [...] On ne va pas se l’interdire (de rêver plus grand). La tâche est extrêmement difficile, exaltante aussi. Dans le sport, on en a vu d’autres. Même si la chance est infime, on se battra pour ça », a ajouté le coach lillois, prêt à jouer à fond cette rencontre. Rendez-vous est donc pris ce mardi à partir de 21h à Stamford Bridge.