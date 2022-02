LOSC : Gourvennec a dévoilé son commando pour le choc à Chelsea !

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 08:35

Jocelyn Gourvennec et le LOSC affrontent Chelsea ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Découvrez le groupe des Dogues.

Le LOSC au grand complet contre Chelsea à Stamford Bridge

À quelques heures du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea FC, ce mardi à 21 heures, sur la pelouse de Stamford Bridge, le groupe de Lille OSC a été rendu public. Comme il l’a assuré en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec, pourra compter sur un groupe au complet.

« On a le groupe au complet. C'est mieux. On a toujours eu des absents en phase de groupes, par suspension ou blessure. Donc on s'est préparé du mieux possible », a déclaré Gourvennec lundi après-midi. En effet, pour ce choc contre le tenant du titre, le successeur de Christophe Galtier a convoqué un commando de 21 joueurs.

Suspendu lors du match nul contre le FC Metz (0-0) vendredi en Ligue 1, le latéral turc Zeki Celik est de retour dans le groupe. Les recrues hivernales Edon Zhegrova et Hatem Ben Arfa sont également présentes pour ce match contre les hommes de Thomas Tuchel. Revenu dans le groupe face aux Grenats après une blessure à la hanche, le milieu offensif portugais Renato Sanches est lui aussi présent.

Par contre, Jérémy Pied et Adam Jakubech, non qualifiés pour la Coupe aux grandes oreilles, manquent à l'appel. Face à la presse, le coach du club nordiste a dévoilé ses ambitions pour ce voyage à Londres.

« Chelsea est un grand club, avec de grands joueurs. Le défi est énorme, mais on veut montrer qu'on sait faire des choses. On est une équipe dure à jouer. C'est un grand défi, avec quatre mi-temps. Les joueurs ont l'habitude de ces matchs. Ils sont tous internationaux. Ils ont cette expérience. Il va falloir être très solides défensivement, ne pas commettre d'erreurs et être lucides quand on aura des opportunités. On veut poser des problèmes à Chelsea. On a battu Séville et on affronté un Salzbourg détonnant. Il faut s'en souvenir. On est focus là-dessus. On est prêts parce qu'on veut avoir notre mot à dire », a expliqué l’ancien entraîneur de Guingamp.

Le groupe de Lille face à Chelsea Gardiens : Grbic, Jardim, Raux

Défenseurs : Fonte, Botman, Djalo, Celik, Gudmundsson, Bradaric

Milieux : André, Sanches, Onana, Xeka

Attaquants : David, Yilmaz, Weah, Bamba, Ben Arfa, Zhegrova, Gomes, Lihadji.