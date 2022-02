PSG Mercato : Zidane arrive, la réponse de Ronaldo est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 17:09

Selon la presse espagnole, l’arrivée de Zinédine Zidane au PSG ne ferait plus beaucoup de doutes. Et il aimerait attirer Cristiano Ronaldo à ses côtés.

Cristiano Ronaldo prépare ses valises

Ces derniers jours, les médias britanniques ont évoqué un divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. « United veut tout arrêter », titre le Daily Express ces dernières heures. Le média anglais explique que l’international portugais de 37 ans serait prêt à claquer une nouvelle fois la porte des Red Devils à l’issue de la saison si l’équipe de Ralf Rangnick ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Et la direction macunienne ne serait pas forcément contre un départ de l’ancien buteur de la Juventus de Turin. « United laissera Ronaldo quitter Old Trafford cet été », assure le Daily Mirror, mais à la seule condition que le club ne termine pas dans le top 4 de Premier League l’été prochain. D’autant que son départ pourrait permettre à l’actuel 4e du championnat de récupérer un peu d'argent. Un scénario qui pourrait bien plaire à Zinédine Zidane et au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Ronaldo prêt à dire oui à Zidane au Paris SG

En effet, d’après le directeur du quotidien Ok Diario, Eduardo Inda, Cristiano Ronaldo aurait déjà indiqué à Zinédine Zidane qu’il était d’accord pour le rejoindre au Paris Saint-Germain s’il venait effectivement à prendre la place de Mauricio Pochettino au terme de la saison en cours. Présent sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito lundi soir, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid serait ouvert à l’idée de relever le challenge parisien sous les ordres de son ancien entraîneur.

Surtout que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour le Real Madrid après le 30 juin et la fin de son engagement avec les Rouge et Bleu. Zidane pourrait donc débarquer à Paris avec une attaque composée de Messi, Ronaldo et Neymar.