Man United Mercato : Un accord acté avec un international espagnol !

Publié par Thomas G. le 22 février 2022 à 17:39

Man United a réussi à obtenir un accord important avec un international espagnol. Le gardien de 31 ans, David de Gea, va prolonger avec son club.

David de Gea va prolonger son contrat avec Manchester United jusqu’en 2025, son contrat actuel expirait en juin 2023. Le gardien est le joueur le plus ancien de l’effectif puisqu’il est arrivé au club lors de la saison 2011/2012. L’international espagnol a tout connu chez les Red Devils, des hauts à ses débuts avec un titre de champion d'Angleterre en 2013, puis des bas lorsque son transfert au Real Madrid fut avorté en 2015. De plus, lorsque Man United ne parvenait plus à se qualifier pour la Ligue des Champions, De Gea n'était pas exempt de tout reproche.

La prolongation de David de Gea est une accalmie dans la tempête mancunienne. Les Red Devils font face à de nombreux problèmes actuellement. Sportivement, les résultats sont bien en dessous des attentes du début de saison, l’objectif était de se battre pour le titre, mais les Mancuniens sont empêtrés dans la lutte pour la 4e place de Premier League. De plus, les dirigeants des Red Devils font face au refus de Paul Pogba et de Juan Mata pour renouveler leurs contrats.

Quel visage pour Manchester United l’an prochain ?

Cette première signature permet aussi au club de préparer la saison prochaine, elle sera charnière pour les Mancuniens. Le club va démarrer un nouveau cycle avec à sa tête un nouvel entraîneur qui pourrait bien être Mauricio Pochettino. Dans ses bagages, le technicien Argentin serait tenté d’embarquer Harry Kane.

Par ailleurs, il va aussi falloir remplacer Paul Pogba sur le départ, ainsi que l’épineuse question du capitanat entre Harry Maguire et Cristiano Ronaldo. Le Portugais souhaiterait endosser le rôle de capitaine pour guider ses coéquipiers vers une qualification en Ligue des Champions. En cas d’échec, il pourrait être candidat à un départ. La prolongation de David de Gea arrive à point nommé avant le 8e de finale aller de Ligue des champions face à l'Atlético Madrid, son club formateur.