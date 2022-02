PSG Mercato : Man United, Pochettino réclame Harry Kane !

Publié par Thomas G. le 11 février 2022 à 18:23

MauricioPochettino veut Harry Kane en cas d’arrivée à Man United et de départ du PSG. Les dirigeants mancuniens ont initié des contacts.

Pochettino travaille déjà pour Man United

Mauricio Pochettino est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023. Après un été agité où de nombreuses rumeurs ont fait état d’une envie d’ailleurs pour Pochettino, il avait contre toute attente prolongé avec le club de la capitale. L’entraîneur argentin a perdu la Ligue 1 l’an dernier, et cette année, il vient de passer à côté de la Coupe de France. Une situation qui ne plaît pas aux dirigeants Qataris, son poste est bel et bien menacé et Zidane est le favori à sa succession.

Dans le même temps, Pochettino est ardemment courtisé par Manchester United. Le club anglais veut Pochettino depuis son départ de Tottenham en 2020. Ole Gunnar Solksjaer est parti et Manchester voulait le remplacer par l’entraîneur du PSG, mais ce fut un refus catégorique du club de la capitale. Les mancuniens se sont donc rabattus sur Ralf Rangnick pour assurer l'intérim pendant six mois.

Selon le média anglais The Telegraph, Mauricio Pochettino veut Harry Kane dès son arrivée dans le Nord de l'Angleterre.

PSG : Pochettino veut retrouver Harry Kane

Harry Kane avait annoncé l’été dernier ses envies de départ à ses dirigeants. Le grand attaquant avait même séché l’entraînement pour forcer son départ. À l’époque, Manchester City était la cible favorite du capitaine des Three Lions. Les Londoniens avaient réclamé 180 millions d’euros pour Harry Kane. Cependant, les Citizens avaient déjà déboursé 118 millions d’euros sur Jack Grealish, ils ne pouvaient pas débourser 180 millions d’euros pour s’attacher les services d’Harry Kane.

L’international anglais est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024, donc le club est en position de force, mais si le joueur vient une nouvelle fois réitérer ses envies de départ, Tottenham pourrait se décider à vendre leur attaquant vedette. Harry Kane avait précisé à José Mourinho, au moment de son arrivée à Tottenham en 2019, qu’il voulait remporter des trophées, mais deux ans sont passés et depuis rien n’a changé. Le palmarès du joueur formé à Tottenham est toujours vide, un transfert pourrait l’aider à gagner son premier titre.