Chelsea-LOSC : Jonathan David révèle la raison de la défaite de Lille

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 10:18

Ce mardi soir, le LOSC a perdu sur la pelouse de Chelsea en Ligue des Champions. Jonathan David est revenu sur le revers de son équipe en conférence de presse.

LOSC : Jonathan David pointe du doigt le manque d’efficacité

Dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le LOSC se déplaçait à Stamford Bridge avec pour objectif de créer l’exploit face à Chelsea. Mais le miracle ne s’est pas produit. Les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont finalement inclinés (2-0) face au tenant du titre.

Si le score est sans appel, l’impression visuelle est bien différente. Car le champion de France en titre ne s’est pas fait marcher dessus par les Blues de Thomas Tuchel. Mieux, les Lillois se sont montrés plus entreprenants durant la rencontre, mais ont finalement manqué de réalisme pour faire douter les Londoniens. Un manque d’efficacité qui a donc coûté cher aux Lillois. Et ce n’est pas Jonathan David qui dira le contraire.

À l’issue de la rencontre, l’attaquant canadien a pointé du doigt le manque de lucidité dans le dernier geste des Lillois. « On a manqué de qualité dans le dernier geste aujourd’hui, on doit s’améliorer sur ça, pour se créer plus d’occasions de buts. Ils ont eu des occasions, mais ils ont été dangereux et ont marqué. C’est une bonne équipe Chelsea, ils ont été très efficaces aujourd’hui. On a raté le dernier geste, la dernière passe ou le dernier tir », a-t-il lâché.

Le LOSC condamné à réaliser l’exploit à domicile

S’ils ont été battus par Chelsea au match aller, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont pas démérité et gardent espoir pour le match retour à domicile. Avec un handicap de deux buts, les Nordistes sont condamnés à réaliser l’exploit au match retour pour voir les quarts de finale de la Ligue des Champions.