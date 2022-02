Qarabag-OM : La compo de Sampaoli ! Marseille envoie du lourd

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 21:20

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille se déplace à Qarabag pour une qualification en Conference League. Découvrez la compo de l' OM concoctée par Sampaoli.

OM : Pas question de turnover pour Sampaoli

Décevant cette saison sur la scène européenne, l’Olympique de Marseille a l’occasion ce jeudi de gommer partiellement ses maux et se relancer contre la modeste équipe de Qarabag. Après leur belle performance de la phase aller (victoire 3-1 au Vélodrome), les Phocéens chercheront à se qualifier pour la Conference League, une compétition inédite que Jorge Sampaoli et les siens ne comptent pas prendre à la légère.

En conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur argentin a annoncé vouloir mettre toutes ses forces de son côté pour ne pas connaître de déconvenues jeudi soir. " Pour rester dans la compétition, en dépit de la fatigue de certains joueurs, il faut mettre les meilleurs éléments demain pour espérer passer ce tour. Sinon ce sera difficile. "

Doté d’un effectif au complet, le coach olympien devrait donc aligner son équipe type contre le club azerbaïdjanais dans l’optique de maîtriser le match de bout en bout et ne pas se faire surprendre. " Nous savons que c’est une équipe offensive, avec beaucoup d’internationaux. Ce sera un match intéressant, demain. Nous savons ce qui nous attend et nous devrons veiller à contrôler le match ", a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Kamara de retour au milieu de terrain

L’ OM le sait, lorsque son Minot Boubacar Kamara n’est pas sur la pelouse, les résultats échappent bien souvent au club olympien et ce n’est pas la douloureuse défaite contre Clermont le week-end dernier qui viendra contredire cette tendance. Indispensable au onze marseillais, le milieu de terrain de 22 ans devrait sans surprise réintégrer l’entrejeu de l’Olympique de Marseille jeudi soir.

En conférence de presse, le joueur a tenu à éteindre l’idée de potentielles tensions entre lui et son coach après sa mise sur le banc contre le club auvergnat dimanche. " D'un point de vue personnel, je vais très bien. J'étais sur le banc par choix du coach. On a bien parlé, il faut repartir de l'avant et gagner demain. "

Mandanda attendu dans les buts ?

Très convaincant lors du match aller, Steve Mandanda pourrait de nouveau débuter jeudi contre Qarabag, d’autant que son homologue espagnol, Pau López, connaît une passe délicate ces derniers temps, avec 7 buts concédés en 3 matches. De son côté, Dimitri Payet, légèrement en perte de vitesse ces derniers jours, pourrait également débuter sur le banc, comme lors du match aller, dans l’optique de souffler pour les prochaines échéances.

Compo probable de l’ OM contre Qarabag :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : D. Caleta-Car, W. Saliba, L. Peres

Milieux de terrain : P. Lirola, B. Kamara, B. Dieng, L. Peres

Attaquants : C. Ünder, B. Dieng, C. Bakambu