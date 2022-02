Qarabag-OM : Le groupe de Sampaoli avec un retour bienvenu !

Publié par Timothée Jean le 22 février 2022 à 20:09

Jeudi soir, l’ OM a rendez-vous avec le FK Qarabag en Ligue Europa Conférence. L’entraîneur Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe quasi complet pour cette rencontre.

OM : Sampaoli avec Valentin Rongier face à Qarabag

L’Olympique de Marseille joue son avenir européen jeudi soir à Bakou en Azerbaïdjan. Vainqueur au match aller (3-1), l’ OM devra terminer le boulot face à FK Qarabag en huitièmes de la Ligue Europa Conférence. Et comme pressenti depuis quelques jours, l’entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, pourra s’appuyer sur un groupe au grand complet face aux Azéris.

En effet, pour ce match décisif, le technicien argentin a convoqué un commando de 22 joueurs, déterminé à obtenir un résultat satisfaisant en terre azerbaïdjanaise. L ’OM enregistre notamment un important retour dans son effectif. Suspendu lors du match aller face à Qarabag, Valentin Rongier est de retour dans le groupe phocéen. Le milieu de terrain postule donc pour une place de titulaire face aux Azuris.

Les hommes en forme de l’ Olympique de Marseille ces dernières semaines, Cédric Bakambu, Arkadiusz Milik et le capitaine Dimitri Payet font bien partie des 22 joueurs convoqués par Jorge Sampaoli. Les recrues estivales Konrad de la Fuente et Amine Harit, sont également présentes. Reste à savoir s’ils seront titulaires pour ce match européen. Les indéboulonnables en défense, William Saliba, Luan Peres et Duje Caleta-Car, sont également présents.

En revanche, Luis Henrique, non inscrit sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue Europa Conférence, est logiquement absent. Après une triste défaite à domicile, dimanche dernier, face à Clermont (2-0), l’ OM devra monter un autre visage face à Qarabag sur la scène européen. Les choix de Sampaoli seront scrutés de très près.

Le groupe de l’Olympique de Marseille :

Gardiens : Steve Mandanda, Pau Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Pau Lirola, Kolasinac, Balerdi, Gonzalez, Saliba, Peres, Caleta-Car

Milieux de terrain : Gerson, Gueye, Guendouzi, Kamara, Payet

Attaquants : Bakambu, Milik, Payet, Dieng, de la Fuente, Ünder, Harit.