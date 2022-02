Stade Rennais Mercato : Le SRFC signe un attaquant prometteur !

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 18:20

Bonne nouvelle pour le SRFC ! Un attaquant prometteur a signé son contrat professionnel au Stade Rennais, il s'est engagé jusqu'en 2025.

Stade Rennais Mercato : Tchaouna au SRFC jusqu'en 2025

L'ailier gauche de 18 ans avait éclaté au grand jour lors d’un match de Ligue Europa Conférence, il est maintenant récompensé de son bon début de saison avec le groupe professionnel. Deuxième joueur de la génération 2003 à signer son contrat professionnel après Andy Diouf, Loum Tchaouna s’est exprimé après la signature de son premier contrat professionnel. « Je suis très content de cette prolongation, qui symbolise une vraie marque de confiance de la part du club. J’ai pu échanger avec le coach, je sais qu’il compte sur moi. »

L’international français U18 a disputé 8 matches cette saison. Bruno Genesio, conscient de ses qualités, a décidé de l’intégrer dans la rotation. Cette intégration dans le groupe professionnel du SFRC montre l’étendue du talent du joueur, car il y a de la concurrence à son poste, on peut citer Jéremy Doku ou encore Kamaldeen Sulemana.

Une signature dans la lignée de la stratégie rennaise

Les dirigeants du Stade Rennais continuent de capitaliser sur la formation. La génération 2003 vient désormais frapper à la porte du groupe professionnel de Bruno Genesio. Florian Maurice a évoqué l’importance des jeunes du centre de formation et s’est exprimé sur le futur de Tchaouna. « Cette prolongation s’inscrit dans la logique des choses après celles de Matthis Abline et d’Andy Diouf. La génération 2003 nous a rejoint il y a à peu près un an maintenant et démontre dès qu’elle le peut ses qualités. C’est un garçon travailleur et à l’écoute, qui doit encore développer certains aspects de son jeu, mais possède déjà des qualités fortes pour le haut niveau. »

Au fil du temps, les Rouge et Noir ont toujours pu compter sur leur centre de formation. En effet, chaque année un ou plusieurs joueurs font leur apparition en pro. Cette stratégie permet aussi au SRFC de renflouer les caisses du club avec la vente de ses jeunes talents. Ce fut le cas avec le transfert d’Edouardo Camavinga au Real Madrid ou encore Ousmane Dembélé à Dortmund. Reste à Tchaouna d'immiter ses illustres prédécesseurs.