Barça Mercato : Ousmane Dembélé a pris sa décision !

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 11:18

Ousmane Dembélé a décidé pour son avenir. L'ailier du Barça, en fin de contrat en juin prochain, avait été mis sur la liste des transferts par son club.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé veut rester à Barcelone

Ousmane Dembélé est un joueur qui cultive l’art du rebond. Sur et en dehors du terrain, c’est un joueur imprévisible. Après toutes les péripéties qu’il a endurées ces dernières semaines, on pourrait croire que Dembélé veut quitter au plus vite la Catalogne, mais en réalité la tendance s’est inversée.

Tout proche d’un départ en fin de mercato cet hiver, le joueur formé au Stade Rennais souhaite rester au Barça selon le média catalan Sport. Ce revirement de situation est dû à plusieurs facteurs. D'abord, il enchaîne les matches, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il est aussi performant et chacune de ses entrées sont déterminantes pour le FC Barcelone. Il peut aussi compter sur le soutien infaillible de son entraîneur Xavi, qui ne l’a pas lâché lorsque qu'il était critiqué de toutes parts.

Au club, tout le monde souhaitait son départ, du président aux supporters, sauf Xavi et ses coéquipiers. Un soutien qui compte, ajouté à cela que son grand ami Pierre-Emerick Aubameyang a posé ses valises en Catalogne. Le Gabonais est un soutien de plus pour l’international Français. Aubameyang a d’ailleurs soutenu publiquement le Français dès son arrivée. Enfin, les bons résultats du FC Barcelone pèsent aussi dans la balance, le club s’est bien relancé dans la course à la Ligue des Champions. Autant de facteurs qui font que Dembélé a décidé de poursuivre son aventure, mais il va falloir s’entendre avec les dirigeants catalans désormais.

Dembélé au Barça, oui mais à quel prix ?

Le Barça ne lui fera pas de cadeaux. Après avoir refusé à plusieurs reprises des offres de prolongation, Ousmane Dembélé s’est mis à dos les dirigeants Catalans, à commencer par le président Joan Laporta. S’il veut prolonger, l’ancien joueur de Dortmund va devoir faire un effort au niveau de ses exigences financières. La balle est désormais dans le camp du Barça. Si Dembélé n’accepte pas les conditions des Blaugranas, alors il devra partir. En cas de départ, Newcastle et le PSG sont les destinations les plus probables.