Real Madrid Mercato : Ancelotti fixé pour une signature au Barça

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 01:40

Cela devrait faire beaucoup de bruit en Espagne. Le Real Madrid envisage de frapper un gros coup du côté de son rival barcelonais.

Real Madrid Mercato : Ancelotti sur un défenseur du Barça

Le Real Madrid s’active dans tous les sens pour s’offrir un effectif à la hauteur de ses ambitions la saison prochaine. Si Kylian Mbappé et Erling Haaland sont visés depuis de longues dates, les dirigeants madrilènes envisagent également de jouer un mauvais tour au FC Barcelone. Comme l’indique la radio KNB, le géant madrilène prépare déjà une offre audacieuse pour attirer Ronald Araujo, dont l’avenir n’est toujours pas réglé au Barça.

En effet, le défenseur uruguayen arrive au terme de son contrat avec le club catalan en juin 2023. Malgré les tentatives de la direction du Barça d’étendre son bail, les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord. Cette situation complexe devrait faire les affaires de ses prétendants. Pour l’instant, le Real Madrid n’est pas encore passé à l’action pour Ronald Araujo.

Selon OK Diario, le club madrilène se montre prudent et attendrait que le défenseur polyvalent soit libre de tout contrat en juin 2023 avant de lancer les grandes manœuvres pour sa venue. Mais ce scénario a peu de chance d’aboutir, car le FC Barcelone n’a pas l’intention de perdre son joueur et encore de le voir rejoindre le camp ennemi.

Prolongation en vue pour Ronald Araujo

Ancien secrétaire technique du FC Barcelone, Ramon Planes s’est exprimé sur ce dossier et est persuadé que le défenseur uruguayen devrait prolonger son bail en Catalogne. Car « La relation entre Araujo et le Barça sera une collaboration de plusieurs années », a déclaré l’ancien dirigeant catalan dans une interview accordée à la Radio Marca. Les dirigeants du Barça croient au potentiel du jeune défenseur et devraient reprendre les négociations pour la prolongation de son contrat. De son côté, le Real Madrid devra se tourner vers d’autres cibles défensives.