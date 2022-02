PSG Mercato : Succession Mbappé, accord annoncé pour Haaland !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 17:35

Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais Paris pourrait être amené à revoir ses plans sur ce dossier.

Accord préférentiel entre Erling Haaland et le Real Madrid

Malgré son pressing pour convaincre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain garderait tout de même la main sur la piste menant à l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Si l’international français venait à rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, le club de la capitale pourrait lancer une offensive d’envergure afin de recruter le buteur norvégien lors du prochain mercato estival. Cependant, le numéro 9 du BVB semble avoir déjà tranché pour la suite de sa carrière. En effet, le journal Sport assure ce vendredi que « le Real Madrid a conclu un accord préférentiel avec les représentants d'Erling Haaland pour sa signature ». Le média ibérique explique notamment que les dirigeants du club madrilène ont rencontré le clan Haaland à Monaco, il y a quelques jours.

Rafaela Pimenta, avocate brésilienne et bras droit de l’agent du joueur de 21 ans, Mino Raiola, en convalescence à Milan en raison d'un délicat problème de santé et le père du numéro 9 du Borussia Dortmund, Alf-Inge Haaland, étaient présents à cette rencontre qui a abouti à cet accord au nom du joueur. Cette entente place ainsi les Merengues devant les autres courtisans du cyborg norvégien, dont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Mais le dernier mot reviendra au joueur lui-même.

PSG Mercato : La décision du cyborg désormais attendue

D’après Sport, l’accord conclu entre la direction du Real Madrid et ses représentants ne signifie pas pour autant que le Golden Boy 2020 va rejoindre automatiquement les rangs de l’effectif de Carlo Ancelotti au terme de la saison. Le quotidien catalan indique que la conclusion du dossier dépendrait désormais de la seule volonté du joueur.

Si Erling Haaland décide de quitter le club allemand l' été prochain, Florentino Pérez sera dans l’obligation de passer à l’action pour le signer sans attendre l’été 2023, comme il préférerait accueillir le natif de Leeds. Le plan du Real Madrid était de laisser Haaland à Dortmund pour une saison supplémentaire le temps que Karim Benzema aille au terme de son bail jusqu'en 2023. Réunir Mbappé, Haaland, Benzema et Vinicius Jr pouvant être un sérieux problème pour Carlo Ancelotti.