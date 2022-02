PSG Mercato : Incroyable, Zidane futur entraîneur de l’ OM ?

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 13:42

Annoncé avec insistance au PSG, Zinédine Zidane va-t-il finalement tourner le dos à Paris en faveur de l' OM ? Ce rêve des supporters marseillais semble impossible à l’heure actuelle.

PSG Mercato : Zidane vers Marseille, il faut être réaliste !

Libre depuis son départ du banc d’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane agite la rubrique mercato. Et pour cause, le technique français est annoncé sans cesse vers un retour en Ligue 1. La rumeur l’annonce sur le banc du Paris Saint-Germain. L’ancien entraîneur madrilène devrait bientôt remplacer Mauricio Pochettinoau PSG. Une possible arrivée chez le rival parisien qui ne plaît guère à Marseille, la ville natale de Zizou.

En effet, lors de la récente visite de Zinédine Zidane à La Castellane, son ancien quartier, les habitants lui ont demandé de refuser de signer à Paris. Une requête à laquelle l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas répondu, mais qui la fait beaucoup rire. Les supporters marseillais aimeraient plutôt le voir rebondir sur le banc de touche de l’ OM. D’autant plus que Zinédine Zidane n’a jamais caché sa flamme pour le club phocéen.

[tweet id=1492117642844553217"]

À défaut d’avoir porté les couleurs du maillot marseillais, l’ancien milieu de terrain espérait servir comme entraîneur à l’Olympique de Marseille. L'idée de le voir prendre la place de Jorge Sampaoliest alors évoquée par les fans phocéens. Mais cette éventuelle arrivée de Zinédine Zidane aux commandes de Marseille semble peu probable, voire impossible. C’est en tout cas le message qu’a fait passer Pablo Longoria dans une longue interview accordée au journal Le Figaro.

« Rêver de Zidane ? C’est une question homérique, non ? Dans le monde du football actuel… Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste », a déclaré le président marseillais, qui démonte par la même occasion cette rumeur naissante à Marseille.

Sampaoli conserve la confiance de sa direction

Bien souvent critiqué pour ses errements tactiques et sa gestion des cadres de l’OM, Jorge Sampaoli n'est donc pas pour autant menacé à Marseille. Le président marseillais, Pablo Longoria a même réitéré sa confiance en son entraîneur argentin. « Ce que j’imagine dans l’immédiat, c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli », a-t-il tranché. Jorge Sampaoli n’a donc pas à s’inquiéter pour son avenir à Marseille, son aventure marseillaise n’est pas sur le point de s’arrêter.