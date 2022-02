ASSE Mercato : Avant Paris, Dupraz annonce un superbe renfort !

Publié par Thomas le 24 février 2022 à 13:12

À quelques jours du match PSG-ASSE, Pascal Dupraz a enregistré un renfort de taille en attaque. De quoi réjouir les supporters stéphanois.

ASSE : Le meilleur buteur de Saint-Etienne de retour

Après son match nul contre une équipe du RC Strasbourg en pleine bourre le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne se confronte une nouvelle fois à un gros poisson du championnat, le Paris Saint-Germain, tout juste sonné de sa débâcle à la Beaujoire (défaite 1-3). Une rencontre cruciale, que Pascal Dupraz ne compte pas prendre à la légère, refusant toute forme de tourisme chez les leaders de Ligue 1. " Si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je viens pas ", a annoncé l’entraîneur ligérien en conférence de presse cette semaine.

Sur une série remarquable de 3 matches sans défaite dont deux victoires, l’ ASSE a également reçu une superbe nouvelle ce jeudi, à quelques jours du choc contre le PSG. Après la recrue hivernale Enzo Crivelli, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot Vert, c’est un autre attaquant qui a fait son retour à l’entraînement stéphanois aujourd’hui, en la personne de Wahbi Khazri. Le meilleur buteur et capitaine de l’AS Saint-Etienne cette saison a refoulé la pelouse de l’Etrat, lui qui était absent depuis le match contre Strasbourg à cause d’un coup reçu à la cheville.

Khazri présent face au PSG

Si le retour du capitaine stéphanois a de quoi réjouir les supporters, sa titularisation contre le PSG reste néanmoins difficile. En conférence de presse ce jeudi, Pascal Dupraz a confirmé le retour de ses deux attaquants. " Enzo Crivelli en reprise. Il est sur les terrains depuis le début de la semaine. Saidou Sow pas rétabli comme Yvann Maçon. Gnagnon problème musculaire. Wahbi ça va beaucoup mieux. On va attendre demain. Il s'est entrainé légèrement. "

Le coach savoyard a indiqué vouloir emmener son meilleur buteur samedi au Parc des Princes, quitte à prendre des risques. " Khazri va venir avec nous j'ai espoir. On prendra peut-être un joueur en plus avec nous si ça vaut le coup d'attendre le dernier moment. Si vraiment pas d'amélioration d'ici samedi, il ferait le déplacement en tant que capitaine sans être sur la feuille de match ", a annoncé Dupraz.