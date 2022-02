ASSE Mercato : Dupraz acte un renfort énorme en attaque avant Paris !

Publié par Thomas le 22 février 2022 à 13:39

À quelques jours du choc ASSE-PSG, Pascal Dupraz et l'AS Saint-Etienne ont enregistré aujourd'hui un retour énorme en attaque.

ASSE Mercato : Une recrue fait son grand retour

Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal à l’AS Saint-Etienne, Enzo Crivelli soulevait depuis plusieurs semaines des interrogations sur sa condition physique et son aptitude à aider les Verts cette saison. Attendu dans le groupe contre Montpellier début février, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux avait connu une rechute inquiétante à l’adducteur l’éloignant encore plus de ses débuts sous le maillot stéphanois.

Si des rumeurs naissantes indiquaient une possible intervention chirurgicale synonyme de fin de saison pour l’attaquant à Sainté, l’ ASSE via un communiqué, puis Pascal Dupraz, ont tour à tour démenti ces informations, indiquant qu’il ne s’agissait que d’une " petite blessure " et que sa récupération se passait bien. " Sa période de repos (préconisée par les médecins du club) devrait nous permettre d’utiliser très rapidement Enzo ", a rappelé le coach des Verts la semaine dernière en conférence de presse.

Un retour qui s’est confirmé ce mardi, puisque le joueur 27 ans a fait son grand retour à la séance d’entraînement à l'Etrat. Une bonne nouvelle qui devrait envisager un retour rapide du joueur dans le groupe de Dupraz. Sur Twitter, l’AS Saint-Etienne a publié une photo de Crivelli tout sourire, de quoi rassurer les supporters stéphanois.

Un retour trop juste pour PSG-ASSE ?

Si le retour à l’entraînement de Crivelli laisse présager de très bonnes choses pour la suite de la saison des Verts, notamment dans la rotation offensive, il parait peu probable que ce dernier puisse débuter contre le Paris Saint-Germain samedi soir au Parc des Princes. Le buteur français, sous contrat avec l’Istambul Basaksehir jusqu’en 2023, devrait plutôt patienter jusqu’au match contre le FC Metz lors de la journée suivante, le 6 mars prochain, pour faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Une rencontre cruciale face à un concurrent direct au maintien, où Crivelli pourra apporter sa force physique en pointe, un profil jusqu’alors peu exploité par Saint-Etienne cette saison.