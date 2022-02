FC Metz : Sanction de la LFP à Antonetti, Genesio prend position

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 00:42

Coach du Stade Rennais, Bruno Genesio a apporté son soutien à son homologue du FC Metz, Frédéric Antonetti, suspendu par la LFP, mercredi soir.

FC Metz : Antonetti sévèrement sanctionné selon les Messins

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé une lourde sanction au coach du FC Metz, pour les incidents survenus vers la fin du match contre le LOSC (0-0), lors de la 25e journée de Ligue 1, vendredi dernier. Frédéric Antonetti a en effet eu une violente altercation avec Sylvain Armand, coordinateur sportif des Lillois. Il a écopé de 10 matchs de suspension, dont 3 avec sursis. Il manquera trois matchs contre des concurrents directs des Messins dans la course pour le maintien dans l’élite, respectivement contre l’ ASSE et les Girondins de Bordeaux. Le coach du FCM fera son retour sur le banc de touche des Grenats contre un autre concurrent, le FC Lorient le 20 avril, au stade du Moustoir. Le club Mosellan a pris acte de la décision de la LFP, qu’il juge toutefois « disproportionnée et particulièrement sévère ».

Genesio (SRFC), « Antonetti a assumé et je partage ce qu'il a dit »

Dans sa réaction à la sanction à l’encontre de Frédéric Antonetti, Bruno Genesio a soutenu son confrère du FC Metz. « Il l'a dit lui-même, il est suffisamment honnête pour avoir reconnu que sur le fond, il a raison, et je pense que sur le fond il a raison, et que sur la forme, il a tort », a-t-il commenté en conférence de presse. « Fred, c'est quelqu'un de sanguin, je ne pense pas que c'était méchant, donc ça peut arriver parce qu'on a beaucoup de pression, on est parfois énervés, aussi parce qu'il y a des faits de jeu qui peuvent nous énerver d'un côté ou de l'autre. Et il faut que tout le monde aussi se remette en question […] » a justifié l'entraîneur du SRFC.

« La sanction est-elle sévère ? Je ne suis pas spécialiste de la commission de discipline. On a un devoir d'exemplarité, il le sait, il l'a dit, mais on peut parfois être pris par les émotions, par ce qu'on peut considérer comme une injustice et sous l'énervement avoir un comportement déplacé. Mais j'ai beaucoup aimé sa réaction d'après-match, il a assumé et je partage ce qu'il a dit », a répondu Bruno Genesio.