ASSE Mercato : L’arrivée de Dupraz se ressent déjà positivement

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 01:12

Boudebouz a livré son opinion sur l’arrivée de Dupraz à l’ ASSE à la place de Puel. Il estime que c’est très positif, comme le prouvent les résultats.

ASSE : Pascal Dupraz a déjà un bilan positif !

Nouvel entraîneur de l’ ASSE depuis le 14 décembre 2021, Pascal Dupraz a conquis Ryad Boudebouz en deux mois sur le banc de touche du club ligérien. Ses premiers résultats à la tête de l’encadrement technique des Verts parlent pour lui, selon le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne. En effet, les Stéphanois sont sur une série de 3 victoires et 1 nul et ils ne sont plus derniers, mais 16es, avant la 26e journée contre du championnat contre PSG, samedi (21h) au Parc des Princes. En dehors de sa série actuelle, le nouveau coach de Sainté a un bilan de 5 victoires, 1 nul et 4 défaites, toutes compétitions confondues, sur le banc de touche des Verts.

Boudebouz apprécie le discours de Dupraz et sa méthode

De l’avis du N°7 de l’ ASSE, l’arrivée de Pascal Dupraz a changé l’état d’esprit du vestiaire et son discours est galvanisant. « De tout ce que j'ai pu vivre dans ce métier avec les coachs, je pense que c'est le coach le plus transparent qu'il y a entre le groupe et les journalistes. Il ne se cache pas, il assume les responsabilités », a-t-il apprécié, dans des propos confiés à RMC Sport. « C’est bien de se sentir protéger par son coach. À nous aussi, il nous dit qu'il nous admire. Tu sais qu'il t'aime, en dehors du métier qu'on fait. Il y a beaucoup de médias, de réseaux sociaux, qui se permettent de dire des choses sur les joueurs.

Mais lui est là, il te protège de tout ça. "Oublie ça, moi je suis là, on sait le métier qu'on fait qui est difficile. Je vous aime, je veux qu'on fasse comme ça". Et le message est très bien passé, il y a les résultats positifs. Dans les moments difficiles dans les matchs, tu penses à son discours, à tout ce qu'il te dit en dehors et tu as envie de faire plus », a expliqué Ryad Boudebouz.