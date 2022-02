Montpellier HSC Mercato : Un flop du MHSC décide de son avenir

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 16:30

Ambroise Oyongo a levé le voile sur son avenir au Montpellier HSC, alors qu’il lui reste quatre mois de contrat en Hérault.

Montpellier HSC : Oyongo, « on discutera avec le club en fin de saison »

En fin de contrat en juin 2022, Ambroise Oyongo a fait le point sur son futur au Montpellier HSC. Va-t-il prolonger son bail avec le club Pailladin ou partir librement à l'issue de la saison ? « On verra à la fin avec le MHSC ce qu’il va se passer. […] On discutera avec le club en fin de saison », a répondu le défenseur en manque de temps de jeu, en conférence de presse. Depuis le début de la saison, l'arrière latéral gauche a joué seulement 3 matches en Ligue 1 et un en coupe de France, soit 254 minutes de jeu cumulées.

Âgé de 30 ans et demi, l’international camerounais (49 sélections, 2 buts) n’a pas du tout l’intention de mettre un terme à sa carrière cet été. « Effectivement, je suis en fin de contrat en juin, mais mon objectif aujourd’hui est de rejouer. De prendre du plaisir. Pour le moment, cette fin de contrat n’est pas du tout dans mon esprit, c’est de retrouver mon niveau et de jouer au maximum pour en profiter », a déclaré Ambroise Oyongo.

Dall’Oglio préoccupé par les trois prochains matches du MHSC

Par ailleurs, le Montpellier HSC (9e) reçoit le Stade Rennais (5e), ce vendredi, en ouverture de la 26e journée de la Ligue 1, au stade de la Mosson. Pour Olivier Dall’Oglio, ce match est le premier d’une série contre des clubs classés plus haut. « On a trois matchs contre des équipes plutôt en forme et qui jouent vraiment quelque chose sur l’Europe. Ça peut nous donner un élan, comme ça peut nous freiner », a-t-il souligné face aux médias, tout en affirmant : « C’est possible que l’issue de ces trois matchs conditionne notre fin de saison ».

Pour finir, le coach du Montpellier HSC a déclaré : « Si on veut avoir une chance d’accrocher ces équipes-là, il faut que dans l’état d’esprit, l’agressivité, notre mentalité, il n’y ait aucune faille. Il faut qu’il n’y ait aucune faille. » Notons qu’après le SRFC, les Montpelliérains affronteront le FC Nantes (7e) et l’OGC Nice (3e), respectivement lors des 27e et 28e journées du championnat.