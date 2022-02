PSG Mercato : Paul Pogba en route pour le Paris SG, c’est confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 06:05

En fin de contrat avec Manchester United en juin, Paul Pogba pourrait débarquer au PSG l’été prochain. Et ce n’est pas qu’une vaine spéculation.

Paul Pogba au PSG, ça peut le faire !

À la recherche de nouveaux éléments capable d’apporter de la créativité au milieu de terrain comme Marco Verratti, le Paris Saint-Germain a fait de Paul Pogba l’une de ses grandes priorités pour le prochain mercato estival. Libre le 30 juin prochain, l’international français de 28 ans ne comptant pas prolonger l’aventure avec Manchester United.

Sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport, son compatriote Nicolas Anelka qui « a discuté de ça avec lui il y a six mois », assure que Paul Pogba « ne serait pas contre venir au PSG. » Courtisan de longue date du joueur des Red Devils, le club de la capitale serait disposé à lui dérouler le tapis afin de le convaincre de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino la saison prochaine.

Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, serait même en contact avec son agent Mino Raiola depuis plusieurs mois afin d’avoir la main sur ce dossier. Une très bonne affaire pour le vice-champion de France en titre selon un ancien du club.

PSG Mercato : le Paris SG ne dirait pas non à Pogba

Après Nicolas Anelka, c’est au tour de Jérôme Rothen de confirmer la bonne solution que pourrait être Paul Pogba pour le Paris Saint-Germain. Sur les antennes de RMC Sport, l’ancien milieu offensif des Rouge et Bleu assure que « Paul Pogba est un joueur qui a besoin d’affection. Arrivé à Manchester, dans un club en reconstruction où rien ne va, fait qu’il n’arrive pas à trouver sa place. » En fin de contrat dans quelques mois, le natif de Lagny-sur-Marne serait donc la recrue idéale pour le club de la capitale.

« Le fait qu’il vienne à Paris dans une équipe qui veut vraiment de lui peut faire la différence. Pour moi, quand il est à 100%, Pogba est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Des joueurs comme Paul Pogba, le PSG n’en a pas eu au milieu de terrain. Il fait partie des grands et le PSG sera beaucoup plus fort avec lui », indique Rothen. Pour rappel, le Real Madrid et la Juventus Turin seraient également sur ses traces.