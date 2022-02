PSG Mercato : Vers une décision incroyable pour Marco Verratti ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 13:35

Alors que le PSG s’active pour prolonger Marquinhos, le dossier Marco Verratti n’est pas évoqué. Quel avenir pour l’Italien dans la capitale ?

Pas de discussions entre le PSG et Verratti pour une prolongation

Le Paris Saint-Germain serait-il déjà en train de préparer l’après-Marco Verratti ? En effet, RMC Sport explique qu’au moment où les négociations entre Marquinhos et la direction du Paris Saint-Germain sont très avancées pour une prolongation, le renouvellement de Marco Verratti « n'est pas d'actualité ».

Habitué à faire signer régulièrement de nouveaux contrats à l’international italien de 29 ans pour ne pas le voir rejoindre l’un des nombreux cadors qui le courtisent à chaque mercato, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, ne semble pas presser cette fois-ci de le blinder, alors même que Thomas Tuchel travaille en coulisses pour faire venir Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe à Chelsea.

Interrogé sur la situation du Champion d’Europe en titre, Donato Di Campli, ancien représentant du protégé de Mauricio Pochettino, a livré une analyse qui laisse à penser que le PSG pourrait déjà songer à un départ du natif de Pescara. « Sa fin de contrat, c'est à presque 32 ans... À cet âge, soit tu trouves un contrat pour finir ta carrière ici, soit tu vas dans un pays qui te paye encore mieux », a déclaré l’agent de joueurs sur les antennes de la radio métropolitaine. Cependant, le principal concerné semble avoir les idées claires pour son avenir.

PSG Mercato : Marco Verratti prend une grosse décision pour son avenir

Arrivé en 2012 en provenance de Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti n’envisage pas l’avenir ailleurs qu’au Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, le compatriote de Gianluigi Donnarumma aurait envie de continuer l'aventure à Paris et chercherait d’ailleurs à acquérir un bien immobilier dans la capitale ou à Neuilly-sur-Seine.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Verratti est heureux en France et ne cache pas ses intentions. En effet, comme son ami Marquinhos, le Petit Hibou a récemment expliqué qu’il ne dirait pas non forcément à une fin de carrière au Paris SG. « Si je pense à la vie d’après ? Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici », a-t-il confié dans un entretien pour France TV. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense le PSG.