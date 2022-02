OM Mercato : Grosse pression sur Longoria pour ce deal à 8 M€

Publié par Ange A. le 27 février 2022 à 09:35

Prêté avec option d’achat à l’ OM par l’ AS Roma, l’ailier turc Cengiz Ünder a lâché un important message au sujet de son avenir.

Cengiz Ünder interpelle encore Pablo Longoria

Pablo Longoria s’est particulièrement montré actif pour son premier mercato en tant que président de l’Olympique de Marseille. Le dirigeant a signé une dizaine de renforts pour étoffer l’effectif de Jorge Sampaoli. Dans le dur à l’AS Roma, Cengiz Ünder a rejoint Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. En marge du déplacement de l’ OM à Troyes, l’ailier de 24 ans a été relancé sur la question de son avenir. Un futur qu’il verrait bien en Provence. « Je pense avoir fait deux bonnes saisons à la Roma. Mais c'est vrai qu'à Marseille je me sens très bien. C’est peut-être ma saison la plus aboutie. Mais je suis un compétiteur, j’ai envie d’aller encore plus loin », a confié le Turc cité par RMC Sport.

Ünder, la bonne affaire pour l’ OM cet été

Comme l’indique Cengiz Ünder, il affiche un bon rendement avec l’Olympique de Marseille. L’international turc compte 9 buts et 3 passes décisives à son actif en 31 matchs. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria va passer à l’action pour conserver le joueur prêté par la Roma. Le président de l’ OM avait déjà réussi un pareil coup l’été dernier avec Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Les deux défenseurs, respectivement prêtés par la Fiorentina et le Borussia Dortmund, avaient définitivement été transférés lors du mercato estival.

S’agissant d’Ünder, son option d’achat est estimée à plus de 8 millions d’euros. Si son contrat chez les Giallorossi court encore jusqu’en 2023, le Turc ne semble pas parti pour l’honorer à son terme. Un départ de la Roma est d’autant plus plausible qu’il ne lui restera qu’un an de contrat avec le club italien. Lequel ne devrait pas manquer l’occasion d’empocher un joli chèque cet été de peur de le voir partir libre dans un an.