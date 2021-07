OM Mercato : Cengiz Ünder arrive, tout est bouclé !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 14:31

L’ OM était en mission depuis quelques jours dans le dossier Cengiz Ünder et touche enfin au but. Le club phocéen et l’AS Rome seraient finalement tombés d’accord pour le transfert de l’ailier turc.

OM Mercato : Accord total pour Cengiz Ünder

Après avoir bouclé les signatures de Gerson et Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, l’ OM tient peut-être sa troisième recrue estivale. En quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille serait parvenu à mettre la main sur l’attaquant de l’AS Rome, Cengiz Ünder. La presse italienne révélait il y a quelques jours l’intérêt pressant de l’ OM pour le buteur turc. Le président phocéen, Pablo Longoria, aurait effectué le voyage en Italie pour tenter de boucler sa signature. Une offensive marseillaise soldée par un succès, puisque le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu l’assure, l’OM et l’AS Rome ont réglé les ultimes détails de l’opération.

Les deux écuries seraient en effet tombées d’accord pour le transfert de Cengiz Ünder. Prêté la saison dernière à Leicester City, le joueur de 23 ans devrait évoluer sous les couleurs marseillaises la saison prochaine. Selon la source, l’ OM va débourser près de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier droit, alors qu’un prêt était évoqué. Ce transfert sec serait accompagné d’une clause donnant droit à 30 % de pourcentage à l’AS Rome sur une future revente du joueur.

Un contrat de 4 ans pour Cengiz Ünder

La dernière étape de cette transaction est maintenant la signature du contrat pour Cengiz Ünder, qui a fait son retour à l’AS Rome après un prêt mitigé à Leicester City. Il semblerait par ailleurs que le joueur turc ait revu ses exigences salariales à la baisse afin de faciliter son transfert à Marseille cet été. Toujours selon le journaliste turc, l’ailier droit devrait signer un contrat de quatre ans avec l’Olympique de Marseille, soit jusqu’en juin 2025. Il est attendu dans la cité phocéenne dans les prochains jours. Reste maintenant à savoir si Cengiz Ünder sera suivi par son coéquipier Pau Lopez à Marseille. Affaire à suivre...





