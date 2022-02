OGC Nice : Algérie, Belmadi en remet une couche sur Andy Delort

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 04:05

Sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi s’est de nouveau exprimé sur le cas de l’attaquant de l’OGC Nice Andy Delort.

Djamel Belmadi ferme la porte à un retour d’ Andy Delort

L’Algérie sort d’une piètre participation à la CAN 2021. Champions d’Afrique en titre au début du tournoi, les Fennecs ont terminé derniers de leur poule avec un point au compteur. Après cette désillusion, la bande à Riyad Mahrez a des barrages de Coupe du monde à disputer contre le Cameroun. Un rendez-vous auquel Andy Delort espère prendre part. L’attaquant de l’OGC Nice avait mis sa carrière internationale entre parenthèses ces derniers mois pour se consacrer à son nouveau club. Sauf que Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, reste campé sur ses positions. Comme à la CAN, il compte se passer du buteur niçois, bien qu’il l’apprécie.

Delort toujours sur la liste noire de Belmadi

Pour Djamel Belmadi, ce n’est pas parce que les Fennecs sont en difficulté qu’il va faire appel à Andy Delort dont il respecte le choix. « Il nous a dit qu’il voulait se concentrer pendant un an sur son club. Rester sur le banc de touche avec son club ne le dérange pas pourtant. Soyez corrects, ne profitez pas parce qu’on a un genou à terre. C’est grave de donner autant d’attention. Il a pris une décision, on en a pris acte, on avance. Ça aurait été la même chose si c’était Riyad Mahrez », a prévenu le technicien algérien en conférence de presse. Pour le tacticien, le joueur de l’OGC Nice doit assumer son choix. « Je défends les valeurs de mon pays. Je ne me reconnais pas dans ce discours. On peut commettre des erreurs, mais pas dans ce domaine-là », a-t-il ajouté.

Recruté l’été dernier, Andy Delort réalise une belle saison avec l’OGC Nice, 3e de Ligue 1. Il compte 8 buts et 3 passes décisives en 23 matchs avec le Gym. Des performances loin d’épater son sélectionneur.