OGC Nice : Le Gym, sans 2 joueurs importants en coupe de France

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 02:45

Réunie d’urgence, lundi, la LFP a pris une décision rapide sur le carton rouge de Dante et de Justin Kluivert, lors du match RC Strasbourg - OGC Nice.

OGC Nice : Galtier proteste contre l'exclusion de Dante et Kluivert

Le match qui a opposé l’ OGC Nice au RC Strasbourg (0-0), samedi dernier, au stade de la Meinau avait été marqué par l’expulsion de Dante (48e), suite à deux cartons jaunes. En plus du défenseur central, un autre joueur du Gym, précisément Justin Kluivert (22 ans) avait été exclu, depuis le banc de touche. Le jeune joueur de l’équipe de Christophe Galtier était titulaire au coup d’envoi. Il avait cédé sa place à Hicham Boudaoui après 65e minutes de jeu. Mais l’ailier des Aiglons a été sanction d’un carton rouge direct par Stéphanie Frappart (85e), en raison « de gestes obscènes ».

Ce que son entraîneur a contesté. « C’est incompréhensible. Ce rouge, je le trouve non justifié. […] On m’a dit que c’était parce que Justin avait eu des gestes obscènes. C’est faux, c’est un mensonge. Qu’il ait pu contester une faute sur Calvin (Stengs), c’est possible. Mais il y a une différence entre contester et faire des gestes obscènes », a déploré le coach de l’ OGC Nice. Pour Dante aussi, Galtier a évoqué « une pression à la mi-temps sur le corps arbitral ».

Un match de suspension pour Dante et Justin Kluivert

Deux jours après le match en Alsace, la Commission de discipline de la LFP a statué sur les exclusions de Dante et Justin Kluivert, le lundi 28 février, compte tenu du calendrier chargé des compétitions. Et à l’issue de sa réunie tenue en urgence, la Ligue a infligé un match de suspension aux deux joueurs niçois. Concrètement, le Brésilien et le Néerlandais ne prendront pas part à la demi-finale de la coupe de France, contre le FC Versailles, ce mardi (21 heures).