OM Mercato : Une recrue estivale lâche un indice sur son avenir !

Auteur d’un mercato estival très ambitieux, l’ OM a vu l’un de ses atouts offensifs faire une superbe annonce sur la suite de sa carrière.

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a frappé un très joli coup sur le marché des transferts. Suite au départ de Florian Thauvin, la direction de l’ OM est parvenue à mettre la main sur Cengiz Ünder. L’international turc a rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Rome et s'est parfaitement intégré à Marseille.

Cengiz Ünder s'éclate sous le maillot olympien depuis le début de la saison. Si bien qu’il n'a pas l'intention de quitter l’ OM à l'issue de la saison. Interrogé par Prime Video, le joueur de 24 ans s'est notamment exprimé sur son avenir et a fait savoir qu’il souhaite s’inscrire dans la durée à Marseille. « Je suis ici et je ne pense à rien d'autre. Je veux continuer à être heureux ici », a-t-il indiqué.

Cengiz Ünder affiche son attachement à Marseille

Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 32 matches avec l’ OM cette saison, l’ancien attaquant de Leicester a également évoqué son attachement pour le club marseillais et le public du Vélodrome, qu’il n’oubliera jamais. « Si j'ai envie de m'inscrire sur la durée à l'OM ? Je suis très heureux ici, surtout après la victoire à Bordeaux. Ce que les fans ont fait pour moi, c'est très fort. J'en suis très fier et je les remercie infiniment. C'est un évènement spécial, je suis très touché, je ne l'oublierai jamais », a-t-il déclaré.

Cengiz Ünder devrait donc poursuivre son aventure à l'Olympique de Marseille. Son transfert sera définitif si le club phocéen se maintient en Ligue 1, comme l’a évoqué Pablo Longoria il y a peu. Les dirigeants marseillais devront en retour verser la somme d’environ 8,5 millions d'euros à l’AS Rome pour boucler son transfert définitif.