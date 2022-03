OM : Situation tendue à Marseille, les vrais fautifs connus !

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2022 à 12:45

À l’issue du match nul de l’ OM à Troyes (1-1), Jorge Sampaoli a subi de vives critiques. Mais l’Argentin n’est pas le seul responsable de ce mauvais résultat.

OM : Jorge Sampaoli n’est pas le seul coupable

L’Olympique de Marseille marque le pas ces dernières semaines. Après sa qualification en Ligue Europa Conférence, l’ OM avait une belle opportunité ce week-end de conforter sa 2e place de Ligue 1 et distancer ses poursuivants. Hélas, les Olympiens ont été tenus en échec face à Troyes. Alors qu’ils semblaient proches de la victoire, les hommes de Jorge Sampaoli se sont fait rattraper dans les derniers instants de la rencontre et concèdent le nul (1-1) face à l’ESTAC.

Au-delà du résultat, c’est la piètre prestation des Marseillais qui a surpris bon nombre de supporters et suiveurs de l’ OM. Dans ces conditions, l’entraîneur Jorge Sampaoli a subi de vives critiques dans les médias. Pour beaucoup, le technicien argentin est le coupable numéro un des résultats décevants de l’Olympique de Marseille en raison de ses errements tactiques et ses relations tendues avec certains cadres du vestiaire. Ses relations tumultueuses avec Arkadiusz Milik suscite incompréhension et inquiétude à Marseille. Pourtant, malgré ses défauts, Jorge Sampaoli n’est pas le seul responsable des mauvais résultats marseillais.

Les joueurs de l’ OM pointés du doigt

Pierre Bouby refuse en effet de tout mettre sur le dos de l’entraîneur de l' OM. Le consultant pour RMC Sport accuse plutôt les joueurs marseillais, qui ont du mal face aux promus cette saison. Il pointe surtout du doigt l’état des esprits et le manque de motivation des Marseillais face à des équipes jugées relativement faibles. « Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités de temps en temps aussi. J’ai trouvé qu’ils manquaient de cet esprit tueur et cette envie de marcher sur l’autre. À partir du moment où il y avait un à zéro, ils ont arrêté de jouer et étaient plutôt suffisants », a-t-il dénoncé. Cette sortie de Pierre Bouby donne donc raison au capitaine Dimitri Payet, qui avait récemment fustigé le manque d’humilité de ses coéquipiers face à la modeste équipe de Clermont (défaite 0-2).