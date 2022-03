PSG Mercato : LOSC, Jonathan David fixe sa condition à Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 15:15

Si Kylian Mbappé s’en va, le PSG tentera de recruter Jonathan David. Conscient de sa situation, le joueur du LOSC a fixé une condition pour son futur.

Jonathan David a tranché pour son avenir à Lille

Auteur d'une deuxième bonne saison en Ligue 1, Jonathan David pourrait quitter les rangs du LOSC à l’issue de la saison en cours. D’après les dernières indiscrétions recueillies par Sky Sport, l’international canadien souhaiterait changer d’air lors du prochain mercato estival. Débarqué en août 2020 en provenance de La Gantoise contre un chèque de 27 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans pourrait même rapporter beaucoup plus aux Dogues.

Le média sportif explique notamment que si certaines sources ont récemment annoncé un prix autour de 60 millions d’euros pour le transfert du numéro 9 du LOSC, Olivier Létang et les siens seraient disposés à délivrer un bon de sortie à Jonathan David en cas d’offre située entre 45 et 55 millions d’euros. Des chiffres qui sont largement dans les cordes du Paris Saint-Germain, mais il faudrait que Kylian Mbappé décide déjà de rejoindre le Real Madrid avant de voir Leonardo passer à l’action dans ce dossier. Qu’à cela ne tienne. Le protégé de Jocelyn Gourvennec sait exactement ce qu’il veut pour la suite de sa carrière et l’a clairement fait savoir au directeur sportif parisien ainsi qu’à ses autres prétendants.

PSG Mercato : Jonathan David veut disputer la Ligue des Champions

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Jonathan David voudrait quitter le nord de la France, mais pas pour s’engager avec le premier venu. Selon Sky Sport, les représentants du natif de Brooklyn ont clairement indiqué à ses nombreux courtisans, dont le Paris Saint-Germain, que le numéro 9 de l’équipe lilloise veut rejoindre une équipe qui dispute régulièrement la Ligue des Champions.

Ce qui place plutôt le Paris Saint-Germain en excellente position. Toutefois, le portail transalpin FC Inter News assure que l’Inter Milan aurait supervisé Jonathan David dimanche face à l’Olympique Lyonnais, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Le club lombard aimerait recruter le meilleur buteur lillois pour en faire éventuellement le successeur de Lautaro Martinez qui pourrait partir l’été prochain. Le PSG est donc prévenu.