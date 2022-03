Angers SCO Mercato : Un nouveau crack arrive à Angers !

Publié par Thomas G. le 02 mars 2022 à 12:47

Les Angevins ont réussi à attirer un nouveau joueur prometteur. Le milieu de terrain qui évoluait en Ligue 2 cette saison arrivera à Angers SCO cet été.

Angers SCO Mercato : Amine Salama va s’engager avec le SCO

Selon les informations de Loïc Tanzi, l' Angers SCO va enregistrer l’arrivée d’un nouveau crack cet été, le milieu de terrain Amine Salama. Il arrive en provenance de Dunkerque, club de Ligue 2. Le joueur a la particularité d’avoir joué seulement cinq matches en professionnel dont trois titularisations. Ce temps de jeu a suffi pour convaincre les Angevins de lui offrir un contrat la saison prochaine. Tout va très vite pour le milieu longiligne de 21 ans qui va découvrir l’élite l’an prochain.

C’est le deuxième joueur en provenance de Ligue 2 qui va rejoindre le SCO, après Yahia Fofana en provenance du Havre. Les Angevins affinent leur stratégie de prospection en Ligue 2. En effet, ils souhaitent désormais se positionner sur les jeunes les plus prometteurs de Ligue 2 afin de les faire progresser en Ligue 1. L’exemple de Billal Brahimi est le plus récent, après une bonne saison à Reims, il avait tapé dans l’œil des dirigeants d’Angers SCO qui l’avait fait signé. Neuf matches plus tard, il était vendu à Nice pour un peu plus de 8 millions d’euros.

Angers SCO prépare l’avenir

Les Angevins savent que le mercato estival sera mouvementé. Ils s’attendent à perdre de nombreux éléments de leur effectif. Les deux joueurs sur le départ sont Mohamed-Ali Cho et Angelo Fulgini. Le premier est ciblé par les plus grands clubs d’Europe. L' Angers SCO s'est préparé à le voir partir, ainsi il a fixé son prix de départ à 40 millions d’euros. Le jeune international espoir français de 18 ans pourrait battre le record de vente de l’histoire du club détenu par Jeff Reine-Adélaïde, vendu pour 25 millionsd'euros à l’Olympique Lyonnais.

Quant à Angelo Fulgini, son prix de départ se situe entre 10 et 15 millions d’euros, le milieu de terrain polyvalent pourrait rejoindre la Bundesliga. En cas de départ, son remplaçant serait tout trouvé avec Amine Salama.