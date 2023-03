Angers SCO : Abdel Bouhazama quitte officiellement le SCO

Publié par Enzo Vidy le 07 mars 2023 à 16:48

Dans la tourmente depuis plusieurs heures après ses propos tenus lors de la causerie d'avant-match dimanche, Abdel Bouhazama quitte Angers SCO.

Au poste d'entraîneur d'Angers SCO depuis le 24 novembre dernier après la mise à pied de Gérald Baticle, Abdel Bouhazama a pris la décision de quitter le club ce mardi, après un accord trouvé avec la direction, comme l'annonce le communiqué officiel d'Angers SCO.

"La Direction d’Angers SCO prend acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi 7 mars aux joueurs et au staff au cours d’une réunion." Le bilan d'Abdel Bouhazama en tant qu'entraîneur du SCO n'est pas bien glorieux puisqu'il n'a pas décroché la moindre victoire, et a seulement réussi à faire deux matchs nuls sur 11 rencontres de championnat disputées.

Il n'aura donc pas réussi à faire mieux que son prédécesseur Gérald Baticle. Angers SCO reste dernier de Ligue 1 avec seulement 10 points au compteur.

Angers SCO : Le départ de Bouhazama précipité par une grosse polémique

Le départ d'Abdel Bouhazama, qui a été annoncé ce mardi après-midi, n'est pas une grande surprise au vu de de la polémique qui n'a cessé d'enfler ces dernières heures. Le commencement de cette affaire qui secoue le club angevin a lieu la semaine dernière, quand Ouest-France annonce que le latéral gauche, Ilyes Chetti, est accusé d'attouchements sexuels dans une boîte de nuit.

Malgré cette accusation gravissime, Abdel Bouhazama prend la décision de le titulariser face à Montpellier dimanche dernier lors de la défaite 5-0 d'Angers SCO à la Mosson. Face à l'incompréhension légitime de certains joueurs angevins, l'ex-coach du SCO va livrer une explication absolument choquante à son vestiaire lors de sa causerie d'avant-match, comme rapporté par un joueur angevin dans les colonnes de L'Équipe.

"Il a dit : ''C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles''. On était tous choqués, sans réaction devant un truc pareil."Des propos absolument scandaleux, qui ont grandement agité l'actualité autour d'Angers SCO ce mardi, et qui ont contraint Adel Bouhazama à prendre ses responsabilités en démissionnant de son poste d'entraîneur.