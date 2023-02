Angers SCO : Le terrible aveu d'Abdel Bouhazama sur le maintien

Publié par Ange A. le 28 février 2023 à 02:33

L’ Angers SCO se rapproche de la Ligue 2. Abdel Bouhazama, le coach angevin, s’est prononcé sur la fin saison du club de l’Anjou.

L’ Angers SCO est dans le dur de la saison. Le départ de Gérald Baticle en cours de saison n’a donc rien changé pour le SCO. Battu à domicile par l’Olympique Lyonnais lors de la dernière journée, Angers reste la lanterne rouge du championnat. Les Noir et blanc accusent neuf points de retard sur Troyes, l’avant-dernier. Au sortir de cette défaite, Abdel Bouhazama a jeté un froid sur le reste de la saison de son équipe. Le successeur de Gérald Baticle est loin d’être optimiste au vu de la tendance actuelle. Le Sporting reste sur 17 matchs sans victoire en championnat, dont 15 défaites. L’entraîneur angevin ne se fait pas d’illusion quant à la fin de cette campagne.

Angers SCO : Abdel Bouhazama ne croit plus au maintien

Pour le coach de l’ Angers SCO, les carottes sont cuites. Le SCO se dirige davantage vers la Ligue 2. « Pour ce qui est du maintien, on avait nos chances mais on n’a pas battu les équipes de notre Championnat. Il y a une réalité qui est là, on n’avance pas. Il y a un plan A et un plan B mais le plan B de la Ligue 2 doit être envisagé », a déclaré le technicien angevin. Lequel espère néanmoins renouer avec le succès dans l’élite.

« C’est dur, mais il faut continuer à travailler. J’ai hâte pour les joueurs, les supporters, les familles, que les garçons aillent chercher une victoire parce que ça ferait du bien à tout le monde », a-t-il indiqué. Reste maintenant à savoir si ce sera face au Montpellier Hérault. Le SCO se déplace sur la pelouse du MHSC (14e) ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.