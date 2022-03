Bordeaux Mercato : Une nouvelle signature actée chez les Girondins !

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 14:47

Lanterne rouge de Ligue 1, Bordeaux a officialisé la signature d’un nouveau partenariat stratégique avec le Club Scapulaire.

Bordeaux Mercato : Un nouveau partenariat acté

Les Girondins se remobilisent afin d’apporter leur soutien à l'effectif de Bordeaux menacé de relégation en Ligue 2. Dernière de Ligue 1 à 12 journées de la fin du championnat, l’équipe du nouvel entraîneur, David Guion, a plus que jamais besoin du soutien de ses supporters et de tous ceux qui ont des intérêts en Gironde. C’est ainsi que le FCGB a communiqué, ce mercredi, sur un partenariat avec un groupement indépendant d’entrepreneurs locaux passionnés. L’un des objectifs de ce partenariat est de renforcer les relations entre le Club et sa communauté.

« Le Club Scapulaire siégera, chaque mois, au sein d’un Comité directeur du Club pour structurer et suivre l’ensemble des projets conçus pour réaffirmer l’identité forte, historique et prestigieuse incarnée par l’esprit Girondins. Avec ce partenariat innovant pour le milieu du football, le FC Girondins de Bordeaux et le Club Scapulaire, sont fiers d’agir, ensemble, pour le Club et l’ensemble de la communauté ‘’Girondins’’ », a indiqué le club basé au Château du Haillan, dans un communiqué de presse.

Tom Lacoux absent au moins 15 jours

Bordeaux prépare activement le match de la 27e journée de Ligue 1 contre l' ES Troyes AC, un concurrent direct dans la course au maintien dans l'élite. Les deux adversaires ont le même nombre de points (22), mais les Troyens sont 17es grâce à la différence de buts. Le match est prévu au Matmut Atlantique, dimanche à 15h. Les Marine et Blanc auront donc besoin du soutien massif de leurs supporters pour prendre les trois points de la victoire. Ce qui leur permettrait de remonter au classement.

Toutefois, David Guion ne pourra pas compter sur Tom Lacoux. Victime d'une entorse à la cheville droite, ce dernier est forfait pour affronter le club aubois. Le milieu de terrain sera indisponible au moins quinze jours selon L'Équipe.