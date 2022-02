Bordeaux : Guion détecte le gros souci des Girondins à Clermont

Publié par ALEXIS le 28 février 2022 à 16:10

Bordeaux a certes pris un point à Clermont, dimanche, mais reste dernier de la Ligue 1. David Guion a cependant identifié le point faible des Girondins.

Le coach de Bordeaux satisfait du point ramené de Clermont

Nommé entraîneur de Bordeaux, le 17 février dernier, David Guion a dirigé son deuxième match sur le banc de touche des Girondins, dimanche, lors de la 26e journée du championnat. C’était face au promu, Clermont Foot. Mais comme face à l’AS Monaco (1-1), le FCGB a fait match nul avec le club promu dans l’élite (1-1), au stade Gabriel-Montpied. Comme lors de la réception des Monégasques au Matmut Atlantique, les Girondins ont mené au score (1-0, 14e) grâce à la recrue hivernale, Josuha Guilavogui, avant de se faire rejoindre (1-1, 32e), suite au but de Elbasan Rashani.

David Guion (54 ans) est invaincu, mais n'a pris que 2 points sur 6 points possible, ce qui est insuffisant pour sortir les Girondins de la dernière place de Ligue 1. En effet, le nouvel entraîneur du club au scapulaire n'est pas mécontent du point ramené de Clermont, même s’il espérait les trois points de la victoire. « C’est un point qui fait tourner le compteur », a-t-il glissé en conférence de presse d’après-match.

Guion : « Le FCGB est dans l’obligation d’aborder tous les matchs pour les gagner »

Le successeur de Vladimir Petkovic (58 ans) a ensuite donné une consigne ferme à ses joueurs, dans la course pour le maintien dans l’élite. Selon lui, « Bordeaux est, de par sa situation, dans l’obligation d’aborder tous les matchs pour les gagner ». Notons que l’équipe de David Guion est 20e, mais avec le même nombre de points (22) que trois concurrents directs dans la lutte pour le maintien : l’ES Troyes AC (17e), le FC Metz (18e) et l’ASSE (19e). D’ailleurs, les Marine et Blanc ont une confrontation directe avec l’ESTAC, dimanche prochain (15h) en Gironde.