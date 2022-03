Barça Mercato : Man United veut contrecarrer les plans de Barcelone

Publié par Thomas G. le 02 mars 2022 à 16:47

Le Barça a entamé sa phase de renouvellement de contrat mais certaines de leurs pépites sont très courtisées, ce qui ne facilite pas les négociations.

Barça Mercato : Ronald Araujo bientôt à Manchester United ?

Le Barça entame sa nouvelle phase de renouvellement de contrat après avoir rythmé le mercato hivernal. Le FC Barcelone souhaite désormais blinder les pépites du club pour s'assurer d'un avenir radieux. Néanmoins, le club fait toujours face à de gros problèmes financiers, ils ne peuvent pas lutter avec les autres gros clubs européens. C'est la raison pour laquelle les discussions pour certaines prolongations de contrat s’éternisent. L'exemple le plus frappant est celui d'Ousmane Dembélé qui souhaite une revalorisation salariale de son club qui n'a pas les moyens d'accéder à ces exigences.

Par ailleurs, les Reds Devils veulent faire signer le défenseur uruguayen du Barça, Ronald Araujo. Manchester United souhaite multiplier le salaire d'Araujo par dix, il perçoit actuellement un salaire d’1 million d’euros net par an avec le Barça et les Mancuniens sont prêts à lui offrir un salaire de 10 millions d’ euros net annuel. L’intérêt des Anglais est réel, car le joueur veut découvrir la Premier League. La menace est tellement grande sur l'international uruguayen que les discussions avec le FC Barcelone ont été stoppées selon les informations du journaliste espagnol Dario Montero d’El Chiringuito. Une aubaine pour les dirigeants de Manchester toujours à la recherche d'un nouveau défenseur central.

De plus, l'offre initiale du Barça transmise à Ronald Araujo était de 4 millions d’euros net par an. Une différence colossale pour le joueur de 23 ans qui peut découvrir la première League et s'assurer un contrat de cinq ans qui lui garantirait 50 millions d’euros en rejoignant le nord de l'Angleterre.

Fuite de talents au Barça ?

Cet été, le FC Barcelone va vivre un dégraissage massif de son effectif. Le club souhaite se séparer de plusieurs éléments pour renflouer ses caisses. Le FC Barcelone considère, en revanche, que certaines pépites sont intransférables. Ronald Araujo, Pablo Gavi et Nico Gonzalez font partie de cette liste.

La stratégie du FC Barcelone consiste à prolonger ses pépites à moindre coût pour une longue durée. En ce sens, des discussions pour prolonger les contrats de Gavi et Nico Gonzalez ont débuté. Ces deux joueurs sont très courtisés par des gros clubs européens. Gavi est suivi par le Bayern Munich et Nico Gonzalez par Manchester City. Le Barça va donc devoir trouver un moyen de convaincre ses pépites pour éviter une fuite de ses talents.