Stade Rennais Mercato : MHSC, révélation de Laborde sur son transfert

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 20:47

Transféré par le Montpellier HSC au Stade Rennais, lors du mercato estival, Gaëtan Laborde avoue qu’il aurait pu rester à la Mosson sans le regretter.

Montpellier HSC : Laborde, une bonne pioche du Stade Rennais

Le transfert de Gaëtan Laborde au Stade Rennais a rapporté 15 M€ au Montpellier HSC. Quant au joueur, il a désormais un salaire plus élevé en Bretagne. Sur le plan sportif, il est également plus épanoui, car il joue la coupe d’Europe et fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 1 cette saison, avec 13 buts en 26 matches disputés. Si le SRFC est actuellement 4e au classement général du championnat et qualifié directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence, le club breton le doit, en grande partie, aux performances de son attaquant arrivé du MHSC.

Il faut noter que Gaëtan Laborde est aussi décisif en Coupe d’Europe, avec 5 buts inscrits en 5 matches joués. Il n’y a aucun doute, la direction de l'équipe du SRFC a fait un bon recrutement avec l’avant-centre acheté le dernier jour du mercato estival 2021.

Gaëtan Laborde : « J’aurais pu rester au MHSC, je n’étais pas fermé »

Gaëtan Laborde aurait pu rester au Montpellier HSC où il avait formé un duo prolifique avec Andy Delort, lui aussi transféré à l’OGC Nice. Revenu sur son transfert dans des propos confiés au Midi Libre, le joueur de 27 ans ne regrette pas son départ, mais avoue qu’il ne rougirait pas s’il était resté à la Paillade. « Bien sûr, j’aurais pu rester. Je n’étais pas fermé, loin de là », a-t-il souligné, dans le journal régional.

« Je voulais partir pour un endroit où je souhaitais véritablement aller, avec un projet sportif intéressant. Mais ce n’était pas partir pour partir », a-t-il expliqué. En trois saisons (2018-2021) sous le maillot du Montpellier HSC, Gaëtan Laborde a inscrit 39 buts et a délivré 20 passes décisives, en 118 matches joués.