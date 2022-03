OM Mercato : Pourquoi Kamara doit absolument rester à Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2022 à 22:47

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara devrait quitter l’ OM à l’issue de la saison. Mais est-ce la bonne solution pour le crack marseillais ?

OM Mercato : La C1, une bonne raison pour garder Boubacar Kamara

L’Olympique de Marseille s’est montré très ambitieux lors du mercato hivernal, en bouclant quatre nouvelles signatures. Toutefois, le club phocéen n’est toujours pas parvenu à régler un dossier prioritaire en interne : celui de Boubacar Kamara. Malgré les offres de sa direction, le minot marseillais campe toujours sur sa position. En fin de contrat en juin 2022, le jeune joueur n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club phocéen. Il sera donc libre de s’engager où il veut dans moins de quatre mois.

Mais l’ OM n’a pas encore dit son dernier dans ce dossier. Comme l’a récemment indiqué Pablo Longoria, la direction marseillaise tentera jusqu’au bout de prolonger son contrat. Ce qui redonne de l’espoir aux supporters de l’OM. Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen est revenu cette future prolongation de Boubacar Kamara. Le consultant assure que le club marseillais n’a pas intérêt à perdre son joyau s’il souhaite aller le plus loin possible en Ligue des champions la saison prochaine. Autant dire tout de suite que conserver Boubacar Kamara, c’est s’assurer les services de l’un des meilleurs joueurs à son poste. Il est aujourd’hui devenu incontournable dans l’entrejeu. « Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd’hui on a l’impression qu’il est, à lui tout seul, l’équilibre de l’équipe », a-t-il estimé. Pour l’heure, l’OM n’est pas encore qualifié pour la C1. Le club est 2e de Ligue 1 après 26 journées.

Boubacar Kamara, incontournable à Marseille

Pur produit marseillais, Boubacar Kamara a pris une grande importance dans l’entrejeu de l’ OM. Et les statistiques ne manquent pas. Quand le joueur de 22 ans n'est pas sur le terrain, l'Olympique de Marseille ne gagne pas ou gagne très peu (seulement 4 victoires en 3 ans). C’est dire à quel point le minot reste incontournable à Marseille. « On a l’impression qu’il est en avance sur tout. C’est le vrai point fort du côté de l’Olympique de Marseille », a ajouté Jérôme Rothen. Les dirigeants de l’ OM font tout leur nécessaire pour le conserver. Mais reste à savoir si le jeune joueur l’entend de cette oreille. Il a visiblement des envies de départ très tenaces.