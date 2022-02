OM Mercato : Pablo Longoria valide l’arrivée de Zidane au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2022 à 11:05

Marseillais de naissance, Zinedine Zidane est fortement pressenti sur le banc du PSG. Pablo Longoria, président de l’OM, a commenté la rumeur.

Longoria : « je respecte les choix individuels de chaque personne »

Pablo Longoria ne compte pas s’associer aux Marseillais qui demandent à Zinedine Zidane de refuser l’offre du Qatar en vue d’entraîner le Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino. Interrogé par le journal Le Figaro sur l’éventualité d’une arrivée de Zidane sur le banc de l’éternel rival de l’Olympique de Marseille, le président du club de la Canebière a fait savoir qu’il respectera le choix de l’ancien coach du Real Madrid.

« Cela me gênerait-il de voir Zidane au PSG ? Je respecte les choix individuels de chaque personne. Dans la vie, c'est fondamental », a expliqué le dirigeant espagnol. D’autant que Longoria ne se fait aucune illusion sur la possibilité de voir Zizou débarquer à l’heure actuelle à l’OM.

Longoria ne se fait pas d’illusion pour une arrivée de Zidane à l’OM

Concernant le rêve de plusieurs Marseillais de voir Zinedine Zidaneprendre la relève de Jorge Sampaoli à la tête de l’Olympique de Marseille, le successeur de Jacques-Henri Eyraud s’est voulu très réaliste sur le sujet : le fossé entre la réalité et le rêve est très énorme dans ce cas précis.

« Zinedine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille. Il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ? Dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli », a confié Pablo Longoria.

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zidane pourrait donc affronter l’OM la saison prochaine en Ligue 1 sur le banc du Paris Saint-Germain.