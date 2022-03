OM Mercato : Arsenal, nouvelle officialisation pour Guendouzi

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 05:35

Prêté avec option d’achat par Arsenal, Mattéo Guendouzi va rester à l’Olympique de Marseille. Le milieu tricolore vient de le confirmer.

Mercato OM : C’est bouclé pour Mattéo Guendouzi

En galère à Arsenal, Mattéo Guendouzi est revenu au bercail l’été dernier. L’Olympique de Marseille l’a recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Au vu de ses prouesses, le milieu de 22 ans est l’un des éléments essentiels du dispositif de Jorge Sampaoli. Avec le maintien de Marseille déjà assuré, le néo-international tricolore va rester en Provence. Pablo Longoria l’a confirmé sur RMC Sport. « L’option d’achat de Guendouzi est liée au maintien. Ce sera un contrat jusqu’en juin 2025 », a assuré le président marseillais. En attendant une annonce officielle du club phocéen, le principal intéressé a confirmé son transfert définitif à l’OM.

Un deal à 11 M€ avec Arsenal

Sur les ondes de RMC, Mattéo Guendouzi a exprimé sa fierté de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le milieu jusqu’alors sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023 en a profité pour dévoiler les dessous sa signature à l’OM. « Je l’ai dit plusieurs fois, il y a eu de très bonnes discussions avec le président, avec le coach et des personnes de ma famille. On a pris vraiment la meilleure décision tous ensemble. Pour moi, c’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années […] Les discussions ont commencé avant le mercato. J’ai donné mon accord à l’OM et aujourd'hui je suis très heureux et très épanoui ici », a révélé le milieu marseillais.

L’objectif du maintien atteint, l’Olympique de Marseille doit maintenant verser 11 millions d’euros pour finaliser le transfert de Mattéo Guendouzi. Un montant correspondant à l’option d’achat fixée par les Gunners lors des négociations avec le club provençal. Épanoui à Marseille, le milieu de terrain pourrait découvrir la Ligue des champions la saison prochaine. L’OM pointe à la 2e place de Ligue 1 après 26 journées.