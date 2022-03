Chelsea Mercato : Dortmund veut piller l'attaque des Blues !

Publié par Thomas G. le 03 mars 2022 à 10:26

Chelsea vit des heures difficiles, le club est en vente ce qui pourrait impacter le visage de l'effectif. Un attaquant est courtisé par Dortmund.

Chelsea Mercato : Timo Werner sur le départ ?

Timo Werner est arrivé en grande pompe à Londres à l’été 2020 au côté de Kai Havertz. Durant ce mercato, Chelsea avait recruté pour pas moins de 243 millions d’euros. Timo Werner avait bien démarré sa saison avec son club, puis il a commencé à enchaîner les mauvaises performances. À cause de ses occasions ratées, il est devenu la cible des critiques des médias et des supporters. Cependant, il a gardé le soutien indéfectible de son coach Thomas Tuchel. Il était d'ailleurs titulaire pour la finale de Ligue des Champions face à Manchester City.

Néanmoins, cette saison, Timo Werner joue beaucoup moins depuis l'arrivée de Romelu Lukaku chez les Blues. Une situation qui pourrait faciliter un départ à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Le joueur a besoin de temps de jeu pour garder sa place avec la Mannschaft. Chelsea avait acheté Timo Werner pour la somme de 53 millions d’euros. Les Blues ne voudront pas le vendre à un prix trop bas pour ne pas se sentir lésé dans cette transaction.

Dortmund prépare l’après Haaland

Dortmund commence à prospecter pour l'après Haaland. Tout porte à croire que le buteur norvégien de 22 ans va quitter le club de la Ruhr cet été. C'est la raison pour laquelle les dirigeants du club prospectent déjà pour savoir qui sera son remplaçant.

Selon Ekrem Konur et ESPN, ils ont coché le nom de Timo Werner, l'attaquant allemand de Chelsea. L'ancien joueur de Leipzig et de Stuttgart a l'avantage de connaître la Bundesliga et la Ligue des Champions. Ainsi, il pourrait vite s'adapter et être efficace avec Dortmund. À l'heure actuelle, les éventuelles freins à cette transaction sont de savoir si Timo Werner veut venir à Dortmund et le prix réclamé par les Blues qui pourrait être élevé. Cependant, l'argent récupéré grâce au transfert d’Erling Haaland sera immédiatement réinjecté pour trouver son remplaçant, ce qui permettrait alors de débaucher Werner de Chelsea.